Borussia Dortmund – Aktionäre feiern jetzt schon

Die Bayern haben ihnen am vergangenen Samstag mit der Heimniederlage gegen Leipzig die Tür weit aufgemacht. Die Borussia aus Dortmund hat die Einladung dankend angenommen und in Augsburg drei Punkte und damit die Tabellenführung übernommen. Am kommenden Samstag kommt es zum Show-Down. Dortmund hat Mainz zu Gast und die Münchener müssen nach Köln.

Nach 15 Spieltagen – ehe es in die WM-Pause ging – hatte das Team von Edin Terzic noch neun Punkte Rückstand auf die Münchener. Kurz vor der Ziellinie haben sie den Erzrivalen nun abgefangen und haben es selbst in der Hand, den Meistertitel zu holen. Die Marktteilnehmer waren heute bereits in Feierlaune. Zweistellig sprang das Papier nach oben. Zwei Punkte Vorsprung ist ein Polster. Die Meisterschaft ist jedoch noch nicht entschieden.

Charttechnischer Ausblick: Borussia Dortmund



Widerstandsmarken: 5,15/5,50 EUR

Unterstützungsmarken: 4,25/4,45/4,60 EUR

Die Aktie von Borussia Dortmund bildet seit Ende September 2022 einen Aufwärtstrend. Zunächst half die bessere Stimmung an den Aktienmärkten und seit Jahresbeginn beflügelte die Aufholjagd auf die Bayern. Mit dem heutigen Sprung über die Widerstandsmarke von EUR 4,60 testete die Aktie umgehend die nächste Hürde auf Höhe der 138,2%-Retracementlinie. Gelingt der Ausbruch über EUR 5,15 besteht gar die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 5,50 (161,8%-Retracementlinie). Einen entsprechenden Impuls könnte die Meisterschaft am kommenden Samstag liefern. Werden die Dortmunder ihrerseits jedoch von den Münchener noch abgefangen, droht ein Kurseinbruch bis EUR 4,60 oder gar EUR 4,45.

Borussia Dortmund in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 28.01.2022 – 22.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Borussia Dortmund in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2018 – 22.05.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

