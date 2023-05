BP: Grüner Wasserstoff aus Australien

Der Ölkonzern BP will grüner werden und will dieses Ziel mit grünem Wasserstoff erreichen. Nun hat BP für 23 Mio. AUD ein 23.000 Hektar großes Gebiet in Westaustralien gekauft, auf dem Wind- und Solarparks errichtet werden sollen. Mit dem so produzierten grünen Strom soll Wasserstoff gewonnen werden.

Grob gesagt: Strom wird durch Wasser gejagt, so dass es sich in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff auflöst. Dieser Prozess ist sehr energieintensiv und daher nur grün, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.

BP hat sich selber das Ziel gesetzt, bis 2030 zwischen 0,5 und 0,7 Mio. t grünen Wasserstoff jedes Jahr zu produzieren.

Fazit

BP will sein Portfolio vergrößern und nicht mehr nur von Öl und Gas abhängig sein. Mit dem Projekt in Australien geht BP einen weiteren Schritt in diese Richtung.