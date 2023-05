Börse Frankfurt-News: "Eindeutiges Kaufvotum" (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - DAX-Rekord? Das interessiert im ETF-Handel nicht wirklich. Gesetzt wird weiter vor allem auf Tracker von globalen oder US-amerikanischen Aktien - und da die Nasdaq so gut läuft, auch auf Tech-Aktien. Konservativere kaufen US-Staatsanleihen.

23. Mai 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Im ETF-Handel geht es weiter ruhig zu. "Die Märkte bewegen sich zwar langsam und stetig nach oben, große Auswirkungen hat das aber nicht", schildert Frank Mohr von der Société Générale die Lage. "Die Umsätze bleiben verhalten." Allerdings überwögen weiter klar die Käufe. "57 Prozent Käufe zu 43 Prozent Verkäufen sind schon ein eindeutiges Votum."

Der DAX war in der Hoffnung auf eine Einigung im US-Schuldenstreit am Freitag auf ein neues Allzeithoch von 16.332 Punkten geklettert, am Dienstagmittag sind es 16.191 Punkte. Sehr gut läuft es derzeit außerdem für US-Technologiewerte. Der Nasdaq 100 steigt und steigt, seit Jahresanfang mittlerweile um 28 Prozent. Allerdings sind hier die Rekordhochs von Ende 2021/Anfang 2022 noch in weiter Ferne.

Große Aktienmarkt-Tracker am beliebtesten

Im Handel mit Aktien-ETFs dominieren weiter Tracker von globalen und US-amerikanischen Aktien, wie Mohr berichtet. Ganz oben auf der Liste der beliebtesten ETFs: der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). Klar gekauft würden aber auch S&P 500-ETFs (IE00B5BMR087, IE00B3XXRP09) und Nasdaq-Trackern (LU1681038243).

Torben Bendt von Lang & Schwarz sieht viel Interesse an europäischen Aktien. "Da ist jetzt viel mehr los." So setzten Anleger*innen auf Euro Stoxx 50-ETFs von Xtrackers (

Nur Tech-Branche kommt gut an

Was Branchen angeht, dreht sich das meiste um Gesundheits-, Technologie-, Energie- und Finanztitel, wie Mohr feststellt. "Die Tech-Branche wird gekauft, alles andere verkauft." Etwa trennen sich Anleger*innen vom iShares Healthcare Innovation, vom Xtrackers MSCI World Energy (IE00BM67HM91) und vom Xtrackers MSCI USA Financials (IE00BCHWNT26).

Dagegen setzen sie auf den iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552), den Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) und den WisdomTree Battery Solutions (IE00BKLF1R75). Der beliebte und mittlerweile 3 Milliarden US-Dollar schwere Automation & Robotics-ETF von iShares kommt seit Jahresanfang auf ein Plus von 19 Prozent und auf Dreijahressicht auf 12 Prozent im Jahr. Für den breit streuenden IT-ETF von Xtrackers sind es 26 Prozent seit Jahresanfang und 17 Prozent p.a. auf Dreijahressicht, für den Batterie-ETF von WisdomTree 5 Prozent und 21 Prozent p.a.

Morningstar empfiehlt Dividenden-ETFs

Derzeit läuft die Dividendensaison. Morningstar hat gerade fünf Tracker dividendenstarker Aktien mit "positivem Medalist-Rating" vorgestellt, also mit den laut Morningstar besten Chancen auf eine überdurchschnittliche Entwicklung. Generell rät das Analysehaus, nach Fonds mit stabilen Ausschüttungen und konstantem Dividendenwachstum zu suchen - und nicht nach der höchsten Rendite. "Ein stabiles und kontinuierliches Dividendenwachstum deutet auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung hin", erklärt Morningstar-Redakteur Valerio Baselli. Geeignete ETFs sind laut Morningstar der Fidelity Europe Quality Income (IE00BYSX4283) für Europa, der SPDR S&P US Dividend Aristocrats (IE00B6YX5D40) für die USA, der iShares UK Dividend (<) für Großbritannien, der WisdomTree Emerging Markets Equity Income (IE00BQQ3Q067) für Schwellenländer und der Fidelity Global Quality Income (IE00BYXVGZ48) für globale Aktien.

Mehr dazu auf morningstar.de

Viel los in Geldmarkt-ETFs

Bei Lang & Schwarz ist im Handel mit Renten-ETFs auffällig viel los. "Anleger sind im Moment schon eindeutig konservativer unterwegs." Das betrifft zum einen Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds wie den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap () und den iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr (DE000A0Q4RZ9). Gekauft würden aber auch länger laufende US-Staatsanleihen, etwa mit dem iShares USD Treasury Bond 20+yr (IE00BSKRJZ44). "Da dürften auch die wieder gestiegenen Zinserwartungen eine Rolle spielen." An den Märkten werden nach jüngsten Äußerungen von US-Notenbankern weitere Zinserhöhungen wieder für wahrscheinlicher gehalten.

Bei der Société Générale weisen ebenfalls Geldmarktfonds hohe Umsätze auf, etwa von Lyxor/Amundi (FR0010510800). Klare Käufe sieht Mohr für den Deka Deutsche Boerse Eurogov Germany 10+ (DE000ETFL219), der langlaufende Staatsanleihen aus Deutschland abbildet, und für den Amundi Index Euro Corporate SRI (LU1681039647) mit Zugang zu europäischen Unternehmensanleihen mit SRI-Filter.

von: Anna-Maria Borse, 23. Mai 2023, © Deutsche Börse

