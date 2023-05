Nach dem Kursrutsch am Vortag versucht sich der Dax am Donnerstag zu stabilisieren. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator einen nahezu unveränderten Start mit minus 0,03 Prozent auf 15.838 Punkte. Auch das Eurozone-Leitbarometer EuroStoxx 50 dürfte zunächst auf der Stelle treten.

Streit um US-Schuldenobergrenze belastet weiter

Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 16.331 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht, rutschte inzwischen aber um fast 500 Punkte ab. Hauptgrund ist der sich hinziehende US-Schuldenstreit, der die Anleger Nerven kostet.

So gibt es nach den Worten des republikanischen Verhandlungsführers Kevin McCarthy noch immer reichlich Diskussionsbedarf. Dabei rückt der Zahlungsausfall immer näher. Nach Prognosen des Finanzministeriums droht er der US-Regierung ab Anfang Juni, wenn keine Einigung erzielt und die Schuldenobergrenze nicht erhöht wird. Der Streit bedroht auch die Kreditwürdigkeit der USA in immer stärkerem Maß. Die Ratingagentur Fitch signalisierte bereits eine mögliche Herabstufung der Bonität der größten Volkswirtschaft der Welt.

Die schwachen Börsen am Vortag seien ein klarer Ausdruck der Sorgen der Marktteilnehmer, dass die Politiker in den USA es inzwischen übertreiben und zu sehr mit dem Feuer spielen könnten, kommentierte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

Verluste in den USA

Der weiter schwelende Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA hat der Wall Street am Mittwoch einen weiteren Dämpfer verpasst. Die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank (Fed) zeigte nur wenig Wirkung. Innerhalb der Fed zeichnet sich derzeit kein eindeutiger geldpolitischer Kurs ab. Mit Blick auf die künftige Ausrichtung zeigen sich einige Notenbanker prinzipiell offen für weitere Zinsanhebungen, andere hingegen sind eher gegen zusätzliche Straffungen.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,77 Prozent tiefer bei 32.799,92 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,73 Prozent auf 4.115,24 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,50 Prozent auf 13.604,48 Punkte abwärts.

Überwiegend Verluste in Asien

Der nach wie vor ungelöste US-Schuldenstreit hat auch am Donnerstag auf der Stimmung der Anleger in Asien gelastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzhen und Shanghai sank zuletzt um 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte rund zwei Prozent ein. Nach unten ging es auch in Australien und in Südkorea. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hielt sich leicht im Plus.

Renten

Bund-Future 133,69 -0,05%

Devisen: Euro fällt auf zweimonatigen Tiefstand

Der Eurohat am Donnerstag weiter nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0733 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor zwei Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,0785 Dollar festgesetzt.

Der Schuldenstreit in den USA ruft jetzt auch die Ratingagenturen auf den Plan. Fitch, einer der drei großen Bonitätsprüfer, nimmt die Top-Bewertung der Vereinigten Staaten unter verschärfte Beobachtung und droht damit eine Herabstufung an. Der US-Dollar wurde bisher jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank sieht eher längerfristige Risiken für die Weltreservewährung Dollar.

In den USA stehen im Tagesverlauf einige Konjunkturdaten von Interesse auf dem Programm. Veröffentlicht werden Wachstumsdaten zum ersten Quartal und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt werden ebenfalls erwartet.

Euro/USD 1,0736 -0,13%

USD/Yen 139,57 0,07%

Euro/Yen 149,85 -0,06%

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 78,21 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 28 Cent auf 74,06 Dollar nach.

Am Markt wurden die Abschläge mit einer leichten Gegenbewegung auf die Erholung in den vergangenen Tagen begründet. Unterstützt wurden die Preise zuletzt durch Warnungen aus dem großen Förderland Saudi-Arabien. Energieminister Abdulaziz bin Salman warnte Investoren, auf fallende Ölpreise zu setzen. Spekulanten hatten sich schon einmal die Finger verbrannt, als einige Opec-Länder vor wenigen Wochen überraschende Produktionskürzungen verkündeten.

Brent 78,35 -0,01 USD

WTI 74,19 -0,15 USD

Umstufungen von Aktien

- MORGAN STANLEY STARTET AIXTRON MIT 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 31 EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 185 (160) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT TOLL BROTHERS AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 77 USD

- CITIGROUP SENKT DISH AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 8 USD

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 475 (300) USD - 'OUTPERFORM'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR PFIZER AUF 35 (40) USD - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT CAIXABANK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 4,60 (4,50) EUR

- JPMORGAN HEBT MEDIAFOREUROPE AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 0,64 (0,59) EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 23 (22,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 15,40 (15,90) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT H&M AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' VOR Q2-BERICHT

- MORGAN STANLEY STARTET SOITEC MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 173 EUR

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen

09:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung, Heilbronn

11:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung, Wolfsburg

11:30 DEU: Fresenius, Capital Markets Day

14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung

16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung

GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

IRL: Medtronic, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex) 03/23

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 06/23

08:45 FRA: Geschäftsklima 05/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/23

10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/23

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 04/23

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/23

Sonstige Termine

DEU: Vierte Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (dritter und letzter Tag)

09:00 DEU: Bundestag mit ersten Lesungen von Gesetzen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Einführung einer Sperrklausel bei Europawahlen sowie der Abstimmung über verbesserte Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Lkw-Transporten

09:00 DEU: Studie der Bertelsmann Stiftung zur Innovationskraft deutscher Unternehmen, Gütersloh

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess um die Pleite des einst weltweit größten Pellet-Herstellers - German Pellets, Schwerin

DEU: Deutscher Eigenkapitaltag des Bundesverbandes Beteiligungskapital e.V.

+ 10.00 Eröffnungsrede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

+ 15.00 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

10:00 DEU: Online-Pk Vorstellung Bitkom-Studie «Der Energiebedarf der Digitalisierung: Deutschlands Rechenzentren», Berlin

10:30 DEU: 11. Nationales Biobanken-Symposium «Biobanking in herausfordernden Zeiten», Berlin

10:30 FRA: Internationale Energieagentur (IEA) legt Jahresbericht zu Weltenergieinvestitionen 2023 vor

Es geht um Investitionstrends in der Energiewelt, Kapitalflüsse in verschiedene Arten von Energieprojekten und Schätzungen für das Gesamtjahr 2023.

DEU: Fortsetzung Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB)

+ 12.00 Rede von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

13:00 DEU: Mitgliederversammlung des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE)

+ 15.00 Rede von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne)

14:00 DEU: Deutscher Ingenieurtag, Berlin

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft den Staatspräsidenten der Republik Zypern, Nikos Christodoulides

+ 15.00 Pk nach dem gemeinsamen Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz und Staatspräsidenten der Republik Zypern Nikos Christodoulides

BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel

Redaktion onvista/dpa-AFX