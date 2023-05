Gold – Konsolidierung auf hohem Niveau!

Werbung

Die Lage: Starker US-Dollar drückt kurzfristig auf die Stimmung

Die Goldpreisnotierungen präsentierten sich zuletzt etwas schwächer. Hier drückte vor allem die Erholung des US-Dollars auf die Stimmung. Da Gold wie andere Edelmetalle und Commodities in US-Dollar gehandelt werden, verteuert sich damit der Erwerb für Investoren außerhalb des US-Dollar-Raums. Dies hatte zuletzt laut einer Erhebung des World Gold Councils vor allem in Emerging Markets wie Indien für schwächere Goldabsätze gesorgt. Nachdem das gelbe Edelmetall zuletzt neue Rekordhochs oberhalb der Marke von 2.000 USD erreicht hatte, ging der Goldabsatz in Indien bereits im ersten Quartal um 17 % zurück.

Die Perspektive: Schuldenstreit und US-Regionalbankenkrise befeuern Nachfrage nach Gold

Angesichts der nach wie vor schwelenden Krise bei den US-Regionalbanken bleibt Gold bei den Investoren als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten weiter gefragt. Nachdem zuletzt erneut einige kleinere US-Kreditinstitute wie PacWest, Western Alliance und First Horizon aufgrund von Liquiditätsproblemen massiv unter Druck gekommen waren, könnte sich die Krise bei den US-Regionalbanken weiter verschärfen, zumal viele Anleger ihre Ersparnisse aus Furcht vor weiteren Schieflagen bei kleineren Regionalbanken abziehen. Für Verunsicherung sorgt auch der weiter schwelende Streit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Da die regierenden US-Demokraten die Forderung der oppositionellen Republikaner hinsichtlich einer deutlichen Kürzung der Subventionen für den Ausbau der erneuerbaren Energien strikt ablehnen, sind die Verhandlungen seit Wochen festgefahren. Die Ankündigung des Vorsitzenden der US-Republikaner, Kevin McCarthy, die laufenden Verhandlungen mit den Demokraten über eine Anhebung der US-Schuldengrenze kurzfristig auszusetzen, hat die Lage zuletzt weiter verschärft. Sofern sich die Konfliktparteien nicht zeitnah auf eine Erhöhung der „Debt-Ceiling“ einigen können, droht den USA bereits Anfang Juni die Zahlungsunfähigkeit, was für erhebliche Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten sorgen dürfte.

Trading-Taktik: Der Goldpreis korrigierte in den vergangenen Wochen vom Jahreshoch im Bereich der Marke von 2.050 USD. Nachdem zuletzt Rücksetzer im Bereich des unteren Bollinger-Bands mit Käufen beantwortet wurden, sollte sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen!

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Gold Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DW5GJR) auf den Gold Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Gold Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Gold Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Gold Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Gold Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Gold Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Gold Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko) . Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

