US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, hatten am Samstag erklärt, eine vorläufige Einigung zur Erhöhung der Schuldenobergrenze für eine Zahlungsfähigkeit bis 2025 erreicht zu haben. Diese Einigung muss noch vom Kongress abgesegnet werden, was aber als Formsache gilt. Diese Nachricht beflügelte den Dax zu Beginn des Handelstages auf XETRA. Nach einer guten halben Stunde Handel erreichte er mit 16.079 Punkten sein Tageshoch. Danach ging es nach unten. Der Leitindex beendete den Tag mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent bei 15.952 Punkten.

Borussia Dortmund im Mittelpunkt nach vergeigter Meisterschaft

Unter den Einzelwerten stehen die Aktien von Borussia Dortmund nach der unerwartet vergeigten Deutschen Meisterschaft des Fußball-Bundesligisten im Mittelpunkt des Interesses. Der verpasste Titel stürzte nicht nur die Fans in Trauer, sondern sorgte auch bei den Anlegern des Clubs für Ernüchterung: So brach das BVB-Papier zeitweise um mehr als 30 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat ein und notierte zuletzt 26 Prozent im Minus. In der Vorwoche hatten die Anleger in der festen Hoffnung auf die Meisterschaft bereits vorgefeiert und die Aktie innerhalb von fünf Handelstagen um 32 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit Herbst 2021 getrieben.

Talanx expandiert nach Lateinamerika

Die Aktien von Talanx verteuerten sich um 1,2 Prozent. Der Versicherungskonzern übernimmt das Lateinamerika-Geschäft vom US-Versicherer Liberty Mutual Insurance. Der Kauf umfasst demnach das Privatkundengeschäft von Liberty in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador und weist ein Bruttoprämienvolumen von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro auf. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein.

