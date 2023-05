Direkt zum Video auf YouTube

Am heutigen Feiertag ist zwar weniger Bewegung in den Märkte, einzelne Aktien haben aber trotzdem starke Vola. So geht es in den Aktien von Borussia Dortmund nach der vertanen Chance auf den Meistertitel um knapp 30 Prozent gen Süden. Hensoldt-Aktien können einen Teil der heftigen "Spiegel"-Verluste vom Freitag wieder aufholen und Ford profitiert von einer engen Zusammenarbeit mit Tesla. Wird das der Gamechanger für den US-Autobauer?