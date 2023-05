Palantir Technologies - Kleiner Boden, großer Boden?

… das ist derzeit eine extrem spannende Frage in Bezug auf die Palantir-Aktie. Doch der Reihe nach: Im Anschluss an eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (= kleiner Boden) gelang dem Technologietitel mit dem Bruch des seit Januar 2021 besehenden Baissetrends (akt. bei 9,69 USD) das nächste charttechnische Ausrufezeichen. Letzteres werteten wir als Steilvorlage für einen Spurt über das Hoch vom August 2022 bei 11,62 USD (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 24. Mai), was nun für eine größere untere Umkehr sorgt (siehe Chart). Da auch die Indikatoren RSI und MACD grünes Licht signalisieren, steckt die Kombination aus dem Hoch vom 10. April (14,86 USD) und einem Fibonacci-Level (15,08 USD) das nächste Etappenziel ab. In der höheren Zeitebene – sprich auf Monatsbasis – generiert der Trendfolger zudem gerade ein neues Einstiegssignal. Aus der Höhe der großen Trendwende ergibt sich perspektivisch sogar ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 17 USD, welches zudem bestens mit dem Tief vom Mai 2021 bei 17,06 USD harmoniert. Unter Risikogesichtspunkten können technisch motivierte Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss auf das Niveau des o. g. Augusthochs bei 11,62 USD nachziehen.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

