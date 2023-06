DEUTSCHE TELEKOM - Sind jetzt die Bullen wieder am Zug?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 21,045 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Telekom startete im Oktober 2022 nach einem Test der Unterstützung bei 17,35 EUR zu einer starken Rally und kletterte dabei auf ein neues Mehrjahreshoch bei 22,72 EUR. Dort setzte im April 2023 eine Konsolidierung ein. In dieser Woche hält der Unterstützungsbereich um 20,65 EUR. Heute löst sich der Wert mit einer langen weißen Kerze.

Die Konsolidierung der letzten Wochen kann als bullische Flagge eingeordnet werden. Der heutige Anstieg ist ein erstes positives Signal. Aber zum Ausbruch aus der Flagge ist es noch ein weiter Weg. Dafür müsste die Aktie den Abwärtstrend seit April 2023 durchbrechen, der am 02.Juni 2023 bei 21,80 EUR verläuft.

Fazit: Die Konsolidierung in der Deutschen Telekom könnte in dieser Woche ich Tief gefunden haben. Mit dem heutigen Anstieg ist die Grundlage für einen Test des Abwärtstrends seit April gelegt. Ob der Ausbruch geling, ist aber noch eine andere Frage. Erst mit dem Ausbruch entstünde mittelfristiges Kaufsignal. In diesem Fall könnte die Aktie das noch offene Ziel aus der Analyse vom 14.02.2023 „DEUTSCHE TELEKOM - Aktie vor Kaufwelle?“ bei 28,71 EUR anstreben. Der Spielraum für die Bullen ist nicht groß. Ein Rückfall unter den EMA 200 bei aktuell 20,36 EUR könnte die Rallyhoffnungen schon zerstören.

Deutsche Telekom-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)