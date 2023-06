Nike-Aktie: Nach Kurssturz im Mai die Top-Chance 2023 oder Abstieg zum Verlierer des Jahres?

Schaut man sich den Langfristchart von einigen Aktien an, dann ärgert man sich ab und zu, bei der einen oder anderen Erfolgsstory nicht dabei gewesen zu sein. So schnurgerade zieht sich manch ein Kursverlauf von links unten nach rechts oben.

Man bekommt regelrecht das Gefühl, dass diese Werte irgendwie immer steigen. Genauso geht es mir beim Sportartikelhersteller Nike (WKN: 866993). Denn die Aktie des Konzerns ist eigentlich schon seit Jahrzehnten in einer Aufwärtsbewegung.

Im Mai hat die Nike-Aktie allerdings mit einer Monatsperformance von minus 18 % einen regelrechten Kurssturz absolviert. Betrachten wir also einmal den Grund dafür und versuchen herauszufinden, ob hier eventuell eine Top-Chance des Jahres 2023 lauert.

Hintergrund des Kursdämpfers

Manchmal gibt es News, die eine Firma zwar gar nicht selbst betreffen, deren Aktie aber negativ beeinflussen. So ist es im Mai auch Nike ergangen. Denn eigentlich ging es bei den vermeldeten Neuigkeiten um das US-amerikanische Unternehmen Foot Locker (WKN: 877535).

Das Management der Einzelhandelskette hatte nämlich im Zuge der letzten Quartalsmeldung die Prognose für das Gesamtjahr kassiert. Um fast 40 % wurde der erwartete Gewinn je Aktie (EPS) nach unten revidiert, was der Aktie von Foot Locker zeitnah einen Kursrückgang von fast 30 % bescherte.

Aber die Verunsicherung der Investoren breitete sich auch über die Aktien der Hersteller der von Foot Locker angebotenen Produkte aus. Befürchtete Turbulenzen am Bekleidungsmarkt haben so zusätzlich beispielsweise bei den Papieren von Nike und Adidas (WKN: A1EWWW) zu negativen Kursreaktionen geführt.

Gibt es bei Nike Grund zur Sorge?

Um dies herauszufinden, sollten wir uns im Gegenzug vielleicht einmal die fundamentale Situation bei dem Sportbekleidungsspezialisten aus Beaverton (Oregon) etwas näher anschauen. Und hier sieht es meiner Ansicht eigentlich gar nicht schlecht aus.

Laut den Schätzungen der Experten von MarketScreener sollen von Nike im aktuellen Geschäftsjahr mit fast 51 Mrd. US-Dollar Umsatzerlöse in Rekordhöhe erzielt werden. Weiterhin prognostiziert man zwar auch einen Gewinnrückgang von 16 %, doch bereits 2024 soll der Nettogewinn dann aber schon wieder eine neue Bestmarke erreichen.

Wie sieht es mit den Werten der Vergangenheit aus? Außer im Pandemiejahr 2020 konnte Nike seit 2018 beim Umsatz in jedem Jahr eine Steigerung vorweisen. Die Nettomarge lag 2022 bei einem Wert von 12,9 % und zeigt uns, dass man trotz gestiegener Kosten weiterhin relativ profitabel arbeitet.

Zusätzlich zu einem Free Cashflow von 4,43 Mrd. US-Dollar (31.12.2022) verfügt Nike aktuell über ein Eigenkapital von 14,53 Mrd. US-Dollar, dem derzeit Schulden in Höhe von 12,57 Mrd. US-Dollar gegenüberstehen. Womit wir also auch in finanzieller Hinsicht eine relativ stabile Situation erkennen können.

Aktie mit Chancen

Der Kurssturz vom Mai hat eine bereits Anfang Oktober 2022 begonnene Aufwärtsbewegung der Nike-Aktie jäh unterbrochen. Trotz allem hat sie seit ihrem Herbsttief bis heute um fast 30 % zulegen können und notiert aktuell auf einem Kursniveau von 107,78 US-Dollar (02.06.2023).

Allerdings liegt ihre Bewertung in Hinsicht auf das erwartete Ergebnis für 2023 damit bei einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 33. Dies muss in meinen Augen aber nicht unbedingt eine Überbewertung darstellen. Unter anderem 2018 und 2020 sahen wir bei Nike nämlich auch schon einmal ein KGV von über 60.

Kurzfristige Bewegungen kann man an der Börse ja kaum vorhersehen. Dennoch bin ich relativ optimistisch, dass die Nike-Aktie ihren seit Anfang Mai zu erkennenden Abwärtstrend nicht weiter fortsetzt. Aufgrund der guten fundamentalen Situation und dem für 2024 erwarteten Rekordgewinn könnte ich mir eher das Gegenteil vorstellen.

Und zwar, dass sich die Nike-Papiere aufmachen und an ihre langfristigen Erfolge anknüpfen könnten. Sollte dies der Fall sein, dann wäre der jetzige Dämpfer im Aktienkurs für interessierte Investoren also eventuell eine der Top-Chancen 2023.

Der Artikel Nike-Aktie: Nach Kurssturz im Mai die Top-Chance 2023 oder Abstieg zum Verlierer des Jahres? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Aktien, die wir noch überzeugender finden

Das erfahrene Analystenteam der Aktienwelt360 hat gerade erst seine 15 Lieblingsaktien benannt, die eine ideale Basis für jedes Aktienportfolio sein können.

Es würde uns schwer fallen, eine andere Auswahl von 15 Aktien zu treffen, die über eine so einzigartige Kombination verschiedener Stärken, Wettbewerbsvorteile und Potenziale verfügt wie diese.

Klicke hier, um die Namen der 15 Aktien zu erfahren.

Andre Kulpa besitzt Aktien von Nike. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Nike.

Aktienwelt360 2023