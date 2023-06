EQS-Adhoc: EUSOLAG European Solar AG: ISIN DE000A3MQYU1 / WKN A3MQYU: Auszahlung des 6,25%igen Kupons fürs Jahr 22/23 wird direkt und bilateral getätigt

EQS-Ad-hoc: EUSOLAG European Solar AG / Schlagwort(e): Anleihe/Ausschüttungen

EUSOLAG European Solar AG: ISIN DE000A3MQYU1 / WKN A3MQYU: Auszahlung des 6,25%igen Kupons fürs Jahr 22/23 wird direkt und bilateral getätigt



05.06.2023 / 15:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt, 5. Juni 2023 - Die EUSOLAG European Solar AG, ein Spezialist für den Aufbau eines Portfolios von Photovoltaik-Anlagen, teilt mit, dass die vormals angekündigten technischen Zusammenhänge mit der Auszahlung des Bondkupons mit Clearstream Banking nicht behoben werden konnten.



Entsprechend haben die Organe der Gesellschaft beschlossen, die Kuponzahlungen für das Jahr 22/23 endend am 29.3.23 an die Anleihegläubiger der EUSOLAG-Anleihe mit der ISIN DE000A3MQYU1 2022/2027 nun direkt, bilateral und unter Ausschluss des Clearstream Banking Systems auszubezahlen.



Voraussetzungen und Vorgehensweise

Anleihegläubiger die am 29.3.2023 die EUSOLAG Anleihe gehalten haben, werden gebeten, sich bei der Gesellschaft unter einem Bank-Depotauszug für die Anleihe ISIN: DE000A3MQYU1 per 29.3.23, einem ausgefüllten sich auf die Webseite (Seite „News“) der Gesellschaft befindenden Formular ab dem 12.6.2023, einer rechtskräftigen Ausweiskopie oder einem Handelsregistersauszug, welche den Depotinhaber identifiziert zu melden.



Die im Vorfeld angekündigte Vorbereitung einer Abstimmung ohne Versammlung (§ 18 SchVG) wird eingestellt und nicht weiterverfolgt.



Diese Mitteilung ist auf die Webseite der Gesellschaft publiziert und wird in den nächsten Tagen im Deutschen Bundesanzeiger veröffentlicht.



Der Vorstand dankt den Anleihegläubiger für das Verständnis und die Unterstützung der Gesellschaft.



Kontakt:

EUSOLAG European Solar AG

Alicia Meier

Leiterin Investor Relations

T +49 69 8700 879 295

E info@eusolag.de





EUSOLAG European Solar AG

Lurgiallee 14

60439 Frankfurt am Main

Deutschland



Über die EUSOLAG European Solar AG

Die EUSOLAG European Solar AG ist ein Eigentümer von Photovoltaikparks in ganz Europa mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau eines attraktiven Portfolios von Photovoltaikparks in ganz Europa. Das Unternehmen agiert als Asset Manager für institutionelle Investoren im Utility-Scale-Segment über 50 MWp und einem Kapitalbedarf von über 30 Mio. EUR. Als Buy-and-Hold-Betreiber strebt das Unternehmen eine stetige Wertsteigerung mit positivem Cash-Flow an. EUSOLAG verfügt über eine schlanke Managementstruktur, wobei personalintensive Tätigkeiten an Dritte ausgelagert sind, aber von EUSOLAG eng geführt werden. 1995468D GR Equity

- Die EUSOLAG European Solar AG, ein Spezialist für den Aufbau eines Portfolios von Photovoltaik-Anlagen, teilt mit, dass die vormals angekündigten technischen Zusammenhänge mit der Auszahlung des Bondkupons mit Clearstream Banking nicht behoben werden konnten.Entsprechend haben die Organe der Gesellschaft beschlossen, die Kuponzahlungen für das Jahr 22/23 endend am 29.3.23 an die Anleihegläubiger der EUSOLAG-Anleihe mit der ISIN DE000A3MQYU1 2022/2027 nun direkt, bilateral und unter Ausschluss des Clearstream Banking Systems auszubezahlen.Anleihegläubiger die am 29.3.2023 die EUSOLAG Anleihe gehalten haben, werden gebeten, sich bei der Gesellschaft unter bonds2305@eusolag.de mitzu melden.Die im Vorfeld angekündigte Vorbereitung einer Abstimmung ohne Versammlung (§ 18 SchVG) wird eingestellt und nicht weiterverfolgt.Diese Mitteilung ist auf die Webseite der Gesellschaft publiziert und wird in den nächsten Tagen im Deutschen Bundesanzeiger veröffentlicht.Der Vorstand dankt den Anleihegläubiger für das Verständnis und die Unterstützung der Gesellschaft.EUSOLAG European Solar AGLeiterin Investor RelationsT +49 69 8700 879 295EUSOLAG European Solar AGLurgiallee 1460439 Frankfurt am MainDeutschlandDie EUSOLAG European Solar AG ist ein Eigentümer von Photovoltaikparks in ganz Europa mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau eines attraktiven Portfolios von Photovoltaikparks in ganz Europa. Das Unternehmen agiert als Asset Manager für institutionelle Investoren im Utility-Scale-Segment über 50 MWp und einem Kapitalbedarf von über 30 Mio. EUR. Als Buy-and-Hold-Betreiber strebt das Unternehmen eine stetige Wertsteigerung mit positivem Cash-Flow an. EUSOLAG verfügt über eine schlanke Managementstruktur, wobei personalintensive Tätigkeiten an Dritte ausgelagert sind, aber von EUSOLAG eng geführt werden. 1995468D GR Equity



Ende der Insiderinformation

05.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com