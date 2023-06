Iran kurz vor Wiedereröffnung von Botschaft in Saudi-Arabien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Nach jahrelanger Feindschaft zwischen dem Iran und Saudi-Arabien steht die Wiedereröffnung der iranischen Botschaft in Riad unmittelbar bevor.

Der Schritt sei für Dienstag geplant, erklärte das iranische Außenministerium am Montag. Damit wurde ein entsprechender Bericht der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Die beiden Regionalmächten am Persischen Golf hatten im März die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart, die 2016 abgebrochen worden waren. Die Annäherung war unter der Vermittlung Chinas zustande gekommen. Sie schürt Hoffnungen auf einen Wendepunkt im Nahen Osten. Die Rivalität zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat jahrelang für Unruhe gesorgt und Konflikte unter anderem im Jemen und in Syrien befeuert.

Iran versteht sich als Schutzmacht der Schiiten, Saudi-Arabien beansprucht diese Rolle für Sunniten. Saudi-Arabien hatte die Beziehungen zum Iran 2016 gekappt, nachdem die Botschaft des Königreichs in Teheran während eines Streits zwischen den beiden Ländern über die Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien gestürmt worden war. Zudem hatte Saudi-Arabien, das mittlerweile auch diplomatische Beziehungen zu Israel pflegt, den Iran wegen dessen Atomprogramm stets scharf kritisiert.

(Büro Dubai, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)