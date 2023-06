Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG Unternehmen: Bio-Gate AG ISIN: DE000BGAG981 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer Herausforderungen aus 2022 überwunden. Breakeven für 2024 in Aussicht. Stetige Margenverbesserungen bei deutlichem Wachstum. Im Jahr 2022 verzeichnete die Bio-Gate AG einen Umsatzrückgang von knapp 4% auf 5,99 Mio. EUR (VJ: 6,24 Mio. EUR). Insbesondere das Geschäftsfeld Derma-Kosmetik und Wundpflege war von geopolitischen Entwicklungen betroffen, was zu Umsatzrückgängen und Produktionsverzögerungen führte. Trotzdem gab es Zuwächse in anderen Geschäftsfeldern wie Medizintechnik, Veterinär und Industrie- und Hygieneprodukten, doch die Gesamtumsätze blieben unter den Erwartungen. Trotz der geopolitischen Einflüsse erzielte das Unternehmen operative Fortschritte. Es startete eine Zusammenarbeit mit einem europaweit vertretenen Anbieter von dermatologischen Tierpflegeprodukten und erhielt erste Aufträge für seine neue Beschichtungstechnologie 'Intelligent Multifunctional Coating' (IMC). In der zweiten Jahreshälfte wurde ein wichtiger Vertrag für Implantat-Beschichtungen in der Human-Medizin mit einem multinationalen Medizintechnikunternehmen abgeschlossen. Im Geschäftsjahr verzeichnete der Konzern einen Anstieg der Aufwandspositionen, insbesondere des Materialaufwands, der um 29,7% auf 3,46 Mio. EUR (VJ: 2,67 Mio. EUR) zunahm. Dies war auf einen Bestandsaufbau sowie gestiegene Kosten für Vorprodukte und Rohstoffe zurückzuführen. Der Personalaufwand stieg um 11,4% auf 2,76 Mio. EUR (VJ: 2,48 Mio. EUR) infolge der Übernahme eines freiberuflichen Mitarbeiters, von Gehaltsanpassungen sowie der verstärkten Nutzung von Zeitarbeitskräften. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 38,5% auf 2,49 Mio. EUR (VJ: 1,79 Mio. EUR), bedingt durch höhere Verpackungs- und Frachtkosten aus dem Ausland sowie Aufwendungen für die Personalakquise. Diese Entwicklungen führten zu einem EBITDA von -1,55 Mio. EUR (VJ: -0,34 Mio. EUR) und einem EBIT von -1,79 Mio. EUR (VJ: -0,54 Mio. EUR). Das Konzernergebnis verschlechterte sich auf -1,81 Mio. EUR (VJ: -0,54 Mio. EUR). Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir ein deutliches Wachstum über alle Geschäftsbereiche, mit einem prognostizierten Umsatzanstieg um 20,2% auf 7,20 Mio. EUR, gefolgt von 8,52 Mio. EUR im Jahr 2024 und 10,01 Mio. EUR im Jahr 2025. Der Bereich Dermakosmetik und Wundpflege soll durch den Abbau des Lagerbestands und den Rückgang der Lieferengpässe wieder wachsen. Die CBD-Produkte sollen ebenfalls zum Wachstum beitragen. Im Bereich Industrie und Hygiene eröffnet die neue Technologie Intelligent Multifunctional Coating (IMC) interessante Wachstumschancen. Im Veterinärbereich konnte bereits im Vorjahr ein deutliches Wachstum verzeichnet werden, das voraussichtlich anhalten wird. Die Zusammenarbeit mit großen Handelsketten spielt dabei eine wichtige Rolle. Im Bereich Medizintechnik wird erwartet, dass die Zulassung von Silberbeschichtungen für Human-Revisions-Implantate im Jahr 2026 ein signifikantes Wachstum bewirken wird. Der Abbau der Lagerbestände sollte es dem Unternehmen ermöglichen, die Materialaufwandsquote zu senken. Zudem erwarten wir, dass das Unternehmen Skalierungseffekte mit dem steigenden Umsatz erzielen kann. Daher prognostizieren wir ein EBITDA für das laufende Geschäftsjahr 2023 in Höhe von -0,60 Mio. EUR, gefolgt von 0,29 Mio. EUR im Jahr 2024 und 1,49 Mio. EUR im Jahr 2025. Diese Entwicklung sollte sich größtenteils im Nettoergebnis widerspiegeln, wobei wir ein Jahresergebnis von -0,90 Mio. EUR im Jahr 2023 erwarten, gefolgt von 0,00 Mio. EUR im Jahr 2024 und 0,82 Mio. EUR im Jahr 2025. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir unser Kursziel auf 4,20 EUR (bisher: 5,75 EUR) reduziert. Die Reduktion des Kursziels ist auf den angestiegenen risikolosen Zinssatz sowie die angepassten Prognosen zurückzuführen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27149.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

