S&P 500® - Ist das der Ausbruch?

Schon vielfach hatten wir an dieser Stelle die herausragende Bedeutung der Signalmarke von 4.200 Punkten beim S&P 500® diskutiert. Auf diesem Niveau fallen diverse horizontale Hürden mit zwei verschiedenen Fibonacci-Level (4.136/4.201 Punkte) zusammen. Mittlerweile notieren die US-Standardwerte mit 4.282 Punkten auf dem höchsten Stand seit August 2022 und damit klar oberhalb des diskutierten Triggers. Dank des Spurts über diese Schlüsselhürde – noch dazu per Aufwärtsgap (4.232 zu 4.241 Punkte) – steht nun eine strategische Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von 700 Punkten im Raum (siehe Chart). D. h. perspektivisch dürfte das Aktienbarometer Kurs auf das bisherige Allzeithoch (4.819 Punkte) nehmen. Seit Mitte März springt noch ein weiteres Phänomen ins Auge: Gerade donnerstags und freitags ist der S&P 500® oftmals stark. In diesen 12 Wochen legte das Aktienbarometer elf Mal zum Wochenende zu, nur einmal kam es zu Kursverlusten. Stärke zum Wochenabschluss ist ein konstruktives Zeichen, zumal der S&P 500® an diesen beiden Tagen seit Mitte März um 500 Punkte zulegen konnte. Das ist mehr als der gesamte Kurszuwachs der US-Standardwerte in diesem Zeitraum. Mit anderen Worten: Die gesamte Performance kam zuletzt an diesen beiden Handelstagen zustande.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

