Obsidian behauptet seine Marktdominanz durch die Ausweitung der Unterstützung von Positionshärtung auf 11 weitere Anwendungen.

Obsidian stellt Anwendungen bereit und integriert sie problemlos in bestehende SaaS-Strukturen, wodurch das Sicherheitspersonal seiner Kunden von dieser Aufgabe entlastet wird

Obsidian-Sicherheit, Auth0, Datadog, Fastly, GitLab, JFrog Artifactory, Jumpcloud, Logz, Sendgrid, Tableau, Zendesk und Zuora sind nur einige der elf weiteren Anwendungen, die jetzt von den Posture Hardening-Funktionen unterstützt werden, so das Unternehmen, das weltweit führend in der SaaS-Sicherheit ist. Diese Maßnahme zeigt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, die Sicherheit für ein ständig wachsendes Netzwerk von SaaS-Diensten zu verbessern, ohne die Benutzer mit den Schwierigkeiten eines SDK-Ansatzes zu belasten. Innerhalb einer Woche konzentrierter Entwicklungsarbeit wurde die Unterstützung für diese elf neuen Anwendungen abgeschlossen, was Obsidians Engagement für agile Innovation und schnelle Produktentwicklung unterstreicht.

Nach der erfolgreichen Einführung desSSPM-Lösungssuite der nächsten Generation - Obsidian Compliance Posture Management", Obsidian Integration Risk Management" und Obsidian Extend" - Obsidian ist weiterhin dabei, die Sicherheitslandschaft zu revolutionieren. "Unser Ziel war es schon immer, Sicherheits- und GRC-Teams mit den Tools auszustatten, mit denen sie ihre SaaS-Sicherheit und Compliance-Stellung messbar verbessern können", sagt Glenn Chisholm, Chief Product Officer von Obsidian Security.

Die flexible Architektur von Obsidian, die eine schnelle und reibungslose Integration neuer Anwendungen ermöglicht, ist die Grundlage für die Unterstützung dieser zusätzlichen Anwendungen. Dank dieser Flexibilität können Kunden neue Anwendungen schnell integrieren und sich gegen entstehende Cybersicherheitsrisiken schützen, ohne sich mit schwierigen SDKs auseinandersetzen zu müssen.

"Mit Hilfe unserer Plattform können wir schnell zusätzliche Anwendungen hinzufügen, um unseren Kunden nützliche Informationen über ihre SaaS-Situation zu liefern. Das bedeutet für unsere Kunden echte Sicherheitsvorteile, ohne sie mit zusätzlichen Implementierungskosten zu belasten", so Chisholm.

"Bei der Entwicklung der Obsidian-Produkte stehen die Bedürfnisse unserer Kunden nach wie vor an erster Stelle. Die Meinungen und Ansichten unserer Kunden sind entscheidend für unsere Entscheidung, ob wir bestimmte Anwendungen weiterhin unterstützen sollen. Unsere Plattform ist nach wie vor flexibel und reagiert auf die Bedürfnisse unserer Kunden. So können sie die Schwierigkeiten bewältigen, die sich in einer sich ständig verändernden Cybersicherheitsumgebung ergeben", so Chisholm.

Obsidian Security wurde kürzlich als derBeste SaaS/Cloud-Sicherheitslösungvom Cyber Defense Magazine (CDM) während der RSA Conference 2023.

Über Obsidian Security

Die effektivste Sicherheitslösung, Obsidian Security, wurde entwickelt, um die Angriffsfläche von SaaS-Diensten im Durchschnitt um 80 % zu reduzieren. Die Obsidian-Plattform verbessert die Reaktionszeiten auf Vorfälle um das Zehnfache und rationalisiert die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und Branchengesetzen durch die Nutzung kontextbezogener Benutzeraktivitätsdaten, Konfigurationsstatus und ein gründliches Verständnis der Integrationen von Drittanbietern in SaaS. Obsidian Security wird von führenden Fortune-500-Unternehmen zur Sicherung von SaaS-Plattformen wie Salesforce, GitHub, ServiceNow, Workday und Atlassian eingesetzt. Obsidian Security hat seinen Hauptsitz in Südkalifornien und ist ein privates Unternehmen, das von Menlo Ventures, Norwest Venture Partners, Greylock Partners, IVP, GV und Wing unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.obsidiansecurity.com.

