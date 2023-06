Original-Research: YOC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: YOC AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu YOC AG Unternehmen: YOC AG ISIN: DE0005932735 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.06.2023 Kursziel: 21,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter; Tim Kruse, CFA Vorläufige Zahlen mit dem Q1-Bericht bestätigt - starke Umsatzentwicklung in den internationalen Märkten Die YOC AG hat am 24. Mai Zahlen zum Geschäftsverlauf der ersten drei Monate veröffentlicht, die den zuvor kommunizierten vorläufigen Eckdaten entsprechen. Im Zuge des Q1-Berichts wies die Gruppe darüber hinaus konkretere Information hinsichtlich der Kaufpreiszusammensetzung sowie der Bilanzansätze der akquirierten Nostemedia Oy aus. Top Line profitiert von deutlichem Zuwachs der internationalen Märkte: Während die Konzernerlöse im Q1/23 um 18% yoy auf 5,2 Mio. Euro zulegen konnten, bestimmte im Wesentlichen die gute internationale Entwicklung das Gruppenwachstum (rd. 33% yoy vs. ca. 7% yoy in Deutschland). Somit veränderte sich die Struktur der Umsatzanteile signifikant und das internationale Geschäft stand zuletzt für 46,6% der Erlöse (Vgl. Q1/22: 41,3%). Ausgeglichenes Konzernergebnis - Verbesserungspotenzial der Kostenquoten durch VIS.X® in den internationalen Märkten sichtbar: Neben der strategischen Ausweitung des Personalbestands (zum Bilanzstichtag: 78 Mitarbeiter; +18 ggü. Vj.) führt der steigende Anteil des internationalen Geschäfts zu einer temporär schwächeren Ergebnisentwicklung (Q1/23: 0 Mio. Euro). Deutlich wird dies unter Berücksichtigung der unterschiedlichen operativen Kostenquoten in den Segmenten, die nachstehend aufgeführt werden (ohne Berücksichtigung der Aufwendungen für Corporate Functions sowie für die Konsolidierung): [TABELLE] Mit der Implementierung der eigenen Technologie dürfte sich u.E. das Profitabilitätsprofil in den internationalen Märkten sukzessive dem nationalen Niveau angleichen. Unabhängige Kaufpreisallokation der Nostemedia Oy noch nicht abgeschlossen: Mit dem Q1-Bericht folgten weitere Informationen bezüglich des Bilanzansatzes der erstmalig vollkonsolidierten Gesellschaft. Neben dem bereits gezahlten Kaufpreis i.H.v. 1,2 Mio. Euro wurde eine variable Komponente vereinbart, die von der Ergebnisentwicklung bis 2026 abhängt und zusätzlich bis zu 0,5 Mio. Euro betragen könnte. Das bisher in der Bilanz angesetzte Reinvermögen basiert auf einer vorläufigen Bewertung des beizulegenden Zeitwerts (0,7 Mio. Euro Aktiva; 0,5 Mio. Euro Passiva). Aus der Akquisition entstand ein aktuell aktivierter Goodwill vor Kaufpreisallokation von rd. 1,5 Mio. Euro. Fazit: Die YOC AG konnte in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit der Akquisition der finnischen Nostemedia Oy die internationale Präsenz ausbauen und in Summe erlösseitig erneut starke Wachstumsraten aufweisen. Wenngleich das Konzern-Margenprofil im Jahresvergleich unter Druck geraten ist, halten wir das mittelfristige Potenzial der Aktie nach wie vor für attraktiv und bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27169.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °