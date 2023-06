So entwickelt sich jetzt der Leitzins | Börse Stuttgart | Aktien

Direkt zum Video auf YouTube

► Aktion Null Börsengebühren: https://www.boerse-stuttgart.de/nachrichten/blog/trading-aktion-2



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett: ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: Inflationsentwicklung: Harald Preißler von BANTLEON spricht über die bisherige und zukünftige Entwicklung der Inflation und des Zinskurses. Was steht uns bevor, was können wir erwarten? Wie kann man sich durch sinnvolles Investieren vor der Inflation schützen? Richard Dittrich und Harald Preißler gehen auf die Entwicklung während Corona ein, reden über das mögliche Potenzial der KI und diskutieren über die Vielfalt der Investitionsmöglichkeiten, die einen Blick darauf wert sind.



►Timestamps:

00:00 ► Einleitung

01:40 ► Entwicklung Zinsmarkt ohne Corona

02:52 ► Inflation: Inwiefern vorhersehbar? Was sind die Inflationstreiber?

05:20 ► Was wäre wenn gewesen: Wären Lieferketten auch ohne Corona zum Problem geworden?

08:49 ► Entwicklung der Inflation: Zinseszinseffekt, Einpendelung der Raten

10:00 ► Lohn-Preis-Spirale: Sind 3% nur Wunschgedanke?

12:27 ► EZB und FED: Wie sinnvoll ist der Vergleich?

16:11 ► Harald Preißler als Vorstand bei BANTLEON: Inwieweit fließt seine Meinung mit ein?

20:10 ► Aktien, Gold, Rohstoffe: Inflationsschutz?

24:57 ► Was sollte man tun, wenn die Inflation die Aktien beeinflusst?

29:11 ► Zeitenwandel: Was steht uns bevor?

34:41 ► Potential der KI für die Produktivität

38:38 ► Analyse: Höhere Produktivitätssteigerung in anderen Ländern?

40:19 ► Abschluss



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/