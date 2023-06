ENERGIEKONTOR - Gelingt jetzt der Turnaround?

Energiekontor AG - WKN: 531350 - ISIN: DE0005313506 - Kurs: 72,000 € (XETRA)

In einem breiten Preiskorridor korrigiert die Energiekontor-Aktie den starken Anstieg von Ende März und Anfang April. Dabei zeigen sich die Konturen einer bullischen Flagge. Im Bereich der Flaggenunterkante und der Horizontalunterstützung bei rund 68 EUR läuft jetzt ein Stabilisierungsversuch, wobei seit gestern die Käufer am Werk sind. Die Aktie prallt deutlich daran nach oben hin ab.

Kaufsignal oberhalb der 73er-Marke

Bei 72,80 - 73,00 EUR liegen die letzten Zwischenhochs. Bricht die Aktie nachhaltig darüber aus, wäre ein kleiner Doppelboden an der Horizontalunterstützung bei 68 EUR vollendet. Dann könnte ein Anstieg zur Flaggenoberkante bei ca. 76,90 EUR folgen.

Geht es auch darüber hinaus, würden mit der Auflösung der Flagge größere Kaufsignale entstehen. Ein erstes Ziel kann dann bei 92,70 - 93,00 EUR ausgemacht werden.

Kommt hingegen stärkerer Verkaufsdruck auf, droht bei einem signifikanten Rückfall unter 66,30 EUR ein handfestes Verkaufssignal. Dann wäre die Aktie anfällig für Abgaben in Richtung Jahrestief bei 59,70 EUR.

Fazit: Die Chancen auf eine kleine Bodenbildung stehen jetzt recht gut. In einem bullischen Szenario startet an der 68er-Marke sogar eine größere Aufwärtswelle in Richtung 93 EUR.

Energiekontor AG



(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)