DAX: Bullen haben geliefert

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte nach den letzten soliden Handelstagen im heutigen Handelsverlauf ein frisches Rekordhoch. Trotz der unsicheren Lage bezüglich der weiteren Fiskalpolitik der FED und EZB scheinen Händler auf dem Parkett dieses Thema bereits abgehakt zu haben.

Wie erwartet konnte das heimische Leitbarometer an seine Maihochs bei 16.331 Punkten anknüpfen, an dieser Stelle wird sich allerdings erst noch der weitere Verlauf zeigen müssen. So, wie sich der Markt derzeit präsentiert, scheinen Händler die weltweit wichtigsten Indizes weiter gen Norden drücken zu wollen.

Eklatante Schwächen weisen jedoch die untergeordneten Indizes wie der MDAX und SDAX auf, auch der TecDAX konnte bislang nicht an seine alten Rekordstände anknüpfen. Für den DAX wird sich die weitere Entwicklung erst noch zeigen müssen, ein Kurssprung über die bisherigen Rekorde könnte Kurspotenzial an 17.050 Punkte auslösen.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag werden ab 16:30 Uhr mit den US-Rohöllagerbeständen erwartet, um 20:00 Uhr folgt schließlich der FED-Zinsentscheid. Nur eine halbe Stunde später geht es auch mit der dazugehörigen Pressekonferenz los.