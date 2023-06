EQS-News: NEON EQUITY berät greeny+ beim geplanten Börsengang

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY berät greeny+ beim geplanten Börsengang



15.06.2023 / 16:22 CET/CEST

NEON EQUITY berät greeny+ beim geplanten Börsengang greeny+ produziert nachhaltige, vollautomatisierte Indoor-Pflanztürme für Zuhause, zur autarken Produktion von Gemüse, Kräutern, Obst und Pflanzen.

Nachhaltige Produktion erfolgt über dezentrale 3D-Drucker-Megafactories und umweltschonende Materialien.

Listing an einer deutschen Börse wird für das Jahr 2024 vorbereitet.

NEON EQUITY zeichnet für Kapitalmarktaktivitäten von greeny+ verantwortlich.

greeny+ Gruppe verfügt über eine schnell wachsende, digital vernetzte Community.

greeny+ Partnerschaft mit Laureus Sport for Good Foundation. Frankfurt, 15. Juni 2023 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, berät die greeny+ Gruppe umfassend bei ihrem geplanten Börsengang in Deutschland. Thomas Olek, Gründer und CEO der NEON EQUITY AG: „greeny+ verfügt über ein innovatives Geschäftsmodell und ein hohes Wachstumspotenzial, so dass wir die Kapitalmarktperspektiven als sehr gut einschätzen. Gerne unterstützen wir das Unternehmen beim geplanten Börsengang mit unserer Expertise bei Kapitalmarkttransaktionen, da es hervorragend in unseren Ansatz passt ESG-konforme Unternehmen am Kapitalmarkt zu etablieren.“ greeny+ ist ein Nachhaltigkeitspionier bei sogenannten Aeroponik-Towern. Die Pflanztürme von greeny+ können innerhalb von Wohnräumen weitgehend vollautomatisiert betrieben werden. Nutzer haben so die Möglichkeit im eigenen Zuhause Gemüse, Kräuter, Obst und Pflanzen mit geringstem Platzbedarf, hoher Wassereinsparung und vor allem ohne den Einsatz von Pestiziden anzubauen. Damit trägt greeny+ zu ökologischen Selbstversorgungskonzepten auch im städtischen Raum bei. Die Pflanztürme zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass sie aus recyclebarem Material mittels 3-D-Druckern produziert werden und flexibel auf unterschiedliche Anforderungen angepasst werden können. Bereits in den ersten Monaten der Anfangsphase konnten tausende greeny+ Produkte im zweistelligen Euro-Millionenbereich abgesetzt werden. Für 2024 sind Eröffnungen von kleineren und größeren 3D-Druck-Megafactories für greeny+ Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Die neueste Megafactory ist derzeit in Neu-Isenburg, nahe Frankfurt, im Aufbau und wird noch im Sommer 2023 in die Produktion gehen. Operativ führt Thomas Maus als Geschäftsführer den Konzern. Er ist zudem einer der Ankerinvestoren von greeny+ und hält über die greeny+ Konzernmuttergesellschaft Amimus AG rund 25% an allen greeny+ Gesellschaften. Thomas Maus ist Teil der OBI-Baumärkte-Gründerfamilie Maus, sein Vater und Gründer von OBI, Prof. Manfred Maus, unterstützt greeny+ ebenfalls massgeblich. Thomas Maus sagt: „Wir wollen mit greeny+ bereits in 2024 klar profitabel sein und streben einen Umsatz in dreistelliger Euro-Millionenhöhe an. Um Marktführer im Bereich der nachhaltig produzierten, aeroponischen Pflanztürme und weiterer sinnstiftender Produkte zu sein, planen wir – abhängig vom Marktumfeld – bereits in den nächsten 12 Monaten den Gang an die Börse. Wir freuen uns auf den Kapitalmarkt, der künftig ein leistungsfähiges Instrument zur Wachstumsfinanzierung von greeny+ sein wird. Mit NEON EQUITY haben wir einen kompetenten Partner, der uns dabei begleitet und berät.“ In Vorbereitung auf den Börsengang hat greeny+ in den letzten Monaten wichtige Schritte unternommen und unter anderem Geschäftseinheiten optimiert, neu ausgerichtet, das Team operativ verstärkt, den Vertrieb ausgebaut sowie in die Produkteverbesserung und Technologie investiert. Die Erlöse aus dem Börsengang sollen für die weitere, internationale Expansion verwendet werden. In den kommenden Quartalen sind eine ganze Reihe von weiteren greeny+ Produkten vorgesehen und es sollen weitere Märkte erschlossen werden. Neben den Kernmärkten Deutschland, Schweiz und Österreich werden weitere europäische Märkte in Ost- und Südeuropa und mittelfristig auch Märkte in Asien und Amerika für eine Lancierung der greeny+ Produkte bearbeitet. greeny+ zeichnet sich durch eine umfangreiche „greeny+Community“ von tausenden „greeny+ FRIENDS“ aus, welche von dieser grünen Idee fasziniert sind und von prominenten Unterstützern aus Wirtschaft und Sport begleitet werden. Dazu gehören als Markenbotschafter zahlreiche aktive und ehemalige deutsche Spitzensportler. greeny+ ist Partner von Laureus Sport for Good Deutschland, Österreich und unterstützt die Aktivitäten der gemeinnützigen Stiftung mit einem jährlichen, umsatzabhängigen Betrag. Laureus Sport for Good fördert benachteiligte Kinder mittels Sport-Sozialprogrammen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung für eine aktivere und gesündere Gesellschaft. Weitere Informationen zu greeny+ können über die folgende Webseite eingesehen werden: www.greenyplus.com Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

