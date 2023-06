SDAX schiebt ruhige Kugel

Während der große Bruder DAX in der abgelaufenen Handelswoche frische Bestmarken markieren konnte, tut sich der SDAX seit Monaten mit einem Anstieg über das diesjährige Widerstandsniveau schwer und schwankt grob seitwärts. Zwar stützt der EMA 200 die Notierungen fortwährend, konsistente Impulse gehen aus diesem Chart derzeit allerdings nicht hervor.

Trotzdem kann durchaus eine positive Bilanz seit Jahresanfang gezogen werden, tendenziell erinnert der Kursverlauf nämlich an ein steigendes Dreieck, welches in der Regel bei Zweidritteln seiner Länge in Trendrichtung aufgelöst wird. In diesem Fall könnte es oberhalb von 13.880 Punkten auf Wochenschlusskursbasis zu einem Kaufsignal in Richtung 14.948 Punkten kommen, mit zwischengeschalteten Pausen ist um 14.027 und um 14.435 Punkten zu rechnen.

Rutscht der SDAX dagegen unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 13.112 Punkten ab, würde dies einem Verkaufssignal in Richtung 12.750 Punkte gleichkommen, eine weitere Unterstützung findet der Index bei 12.642 Zählern vor. Derzeit gibt es für ein derartiges Szenario allerdings keine Anhaltspunkte.