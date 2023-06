BAYER - Turbulenzen im Chemiesektor können auch hier den Kurs belasten

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 51,080 € (XETRA)

Es geht heiß her in der deutschen Chemiebranche: Die Achterbahnfahrt bei Covestro nach den Übernahmegerüchten durch ADNOC hat mein Kollege Rene Berteit heute Morgen bereits in einer ausführlichen Analyse besprochen. Zum Verkaufssignal bei BASF könnt ihr die Analyse vom vergangenen Montag lesen. Nicht zu vergessen die Gewinnwarnung bei Lanxess, die die Turbulenzen im Chemiesektor eröffnete und gestern für fast 20 % Minus beim Aktienkurs gesorgt hatte.

BAYER am Rande eines Verkaufssignals

Dagegen kann sich die Aktie von Bayer nach einem schwachen April und Mai seit Monatsbeginn geradezu stabil im Bereich der ehemaligen Unterstützung bei 52,00 EUR halten.

Dennoch ist hier der Abwärtstrend seit Anfang Februar weiterhin intakt und schon einen Bruch der 50,67 EUR-Marke wäre mit einem weiteren Verkaufssignal verbunden. Die Folge dürfte ein Abverkauf an das Jahrestief bei 48,32 EUR sein.

Dort, im Bereich der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, könnte eine deutliche Erholung starten. Dies wäre auch zwingend notwendig, denn unterhalb von 48,32 EUR stünde bereits ein Einbruch an das Tief des Jahres 2021 bei 43,90 EUR auf der Agenda.

Auf der Oberseite liegt der nächste Widerstand bei 52,81 EUR. Mit einem Anstieg über diese Marke könnte sich die Aktie wieder etwas erholen und an das Tief vom März bei 54,80 EUR steigen. Allerdings wäre dort bereits mit der Wiederaufnahme der Korrekturphase zu rechnen.

Charttechnisches Fazit: Der Abwärtstrend bei Bayer ist intakt und dürfte unter 50,67 EUR bis 48,32 EUR führen. Darunter könnte sogar ein Abverkauf bis 43,90 EUR belasten.

Bayer-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)