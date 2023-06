DAX: Index unter 16.000 Punkten

Der Deutsche Aktienindex DAX verliert nun den vierten Tag in Folge an Wert und begab sich intraday sogar auf ein Niveau von 15.810 Punkten talwärts, konnte aber in der zweiten Tageshälfte einen Teil seiner Verluste deutlich eingrenzen. Über das Niveau von rund 16.000 Punkte schaffte es der Index bislang allerdings nicht.

Sollte es nun zu einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unter 15.900 Punkten kommen, müssen sich Investoren auf weitere Verluste auf 15.706 und darunter sogar 15.542 Punkte einstellen. Mit einem kurzen Zwischenstopp dürfte dabei um 15.629 Zählern gerechnet werden.

Ein bullisches Szenario für den DAX dürfte dagegen erst oberhalb von 16.200 Punkten greifen, dann wäre ein Rücklauf zunächst an 16.290 Punkte und darüber an 16.427 Zähler und somit die Rekordstände aus letzter Woche möglich.

Mitauslöser für die aktuellen Abschläge könnte die Bank of England (BoE) sein, die den Leitzins unerwartet um 50 Basispunkte auf nunmehr 5,00 Prozent angehoben hatte. Das schürt nämlich Ängste unter Investoren, dass auch die US-Notenbank FED und EZB an ihrem strikten Zinskurs weiter festhalten.

Wirtschaftsdaten am Nachmittag folgen noch ab 16:00 Uhr mit dem europaweiten Verbrauchervertrauen aus Juni (vorläufig), zeitgleich melden die USA noch frische Daten zum Index der Frühindikatoren und Verkauf bestehender Häuser aus Mai (annualisiert). Vor dem Bankenausschuss des Senats startet die Anhörung von FED-Chairman Jerome Powell, um 16:30 Uhr stehen Daten zum DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht auf der Agenda. Letzte planmäßige Nachricht wird um 17:00 Uhr mit den wöchentlichen US-Rohöllagerbeständen kommuniziert.