DAX: Index versucht Turnaround

Der DAX-Index startete zwar etwas fester in den heutigen Handelstag, musste aber in der ersten Tageshälfte noch einmal empfindliche Rücksetzer zurück an die Vorwochentiefs um 15.700 Punkten verkraften. Im weiteren Verlauf gelang es jedoch einen Großteil der Verluste wieder aufzuholen und sogar marginal in die Gewinnzone zurückzukehren.

Damit verdichten sich die Hinweise auf eine Erholungsbewegung, wie bereits zuvor erwartet worden war, aber erst oberhalb von 15.909 Punkten dürfte der Bereich um 16.000 Punkten zusammen mit dem EMA 50 in den Fokus rücken. Darüber könnte sogar ein Anstieg an 16.110 Punkte bevorstehen.

Auf der Unterseite würde ein Bruch von 15.700 Punkten unweigerlich zu einem Verkaufssignal auf 15.629 und darunter 15.542 Punkte führen. Kurzzeitig allerdings scheint die Unterstützung von 15.700 Punkten zu halten.

Sämtliche Börsendaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, unter anderem auch der ifo-Geschäftsklimaindex für Juni, der stärker gesunken war als erwartet. Damit deutet sich nun ein deutlicher Konjunktureinbruch in Deutschland an. Am Dienstag dürfte dagegen das Verbrauchervertrauen Conference Board per Juni der US-Amerikaner im Fokus stehen.