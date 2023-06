Johnson & Johnson: Es fehlt frisches Sommerhoch

Übergeordnet steckt Johnson & Johnson seit grob März 2021 zwischen den Kursmarken von 155,72 und auf der Oberseite der Barriere von 179,92 US-Dollar fest. Nach dem letztmaligen Test zum Jahreswechsel hatte sich ein Abwärtstrend eingestellt, dieser reichte temporär sogar auf 150,11 US-Dollar bis Anfang März dieses Jahres talwärts. Dort drehte die Aktie vergleichsweise schnell und schoss regelrecht an den 200-Tage-Durchschnitt auf ein Niveau von 167,23 US-Dollar hoch. Ab Mai fielen die Notierungen wieder, es kam zu Verlusten auf 153,15 US-Dollar. Seit Beginn dieses Monats folgte dagegen zur Abwechslung mal wieder ein Aufwärtstrend, erneut in den Bereich des EMA 200 auf 166,27 US-Dollar. Ausgehend von den Verlaufstiefs aus März dieses Jahres fehlt allerdings noch ein höheres Hoch, als das aus dem Frühjahr. Der Rücksetzer der letzten Tage könnte daher ein gewöhnlicher Pullback sein, der schon bald in einen erneuten Ausbruchsversuch über die markante Barriere um den EMA 200 münden könnte.

Starker Intraday-Konter

Trotz eines leicht verpatzten Wochenstarts zeigen sich im Wertpapier von Johnson & Johnson durchaus noch Käufer bereit, die Aktie zu stützen. Um allerdings aussagekräftige Kaufsignale mit Zielen bei 172,25 und darüber einem Niveau von 175,15 US-Dollar zu etablieren, muss erst die Barriere um 166,20 US-Dollar mindestens auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden. Nur in diesem Szenario ließe sich die zweite große Kaufwelle in der Aktie auch ableiten. Rücksetzer unter 159,70 US-Dollar würden dagegen Zweifel an dieser Vermutung aufkommen lassen, Abschläge auf 155,72 US-Dollar kämen in diesem Fall nicht überraschend.