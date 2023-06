Katharina Brunsendorf - Mehr Finanzbildung, weniger Altersarmut

„Altersarmut ist immer noch sehr weiblich“

Altersarmut ist ein sehr akutes Thema in Deutschland, unter dem insbesondere Frauen leiden. – Eine Tatsache, die Katharina Brunsendorf so nicht stehen lassen wollte. Denn in einer Welt, in der finanzielle Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen, ist es von großer Bedeutung, dass Frauen in der Lage sind, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu stärken. Um diese Herausforderung anzugehen, hat Katharina Brunsendorf die Initiative "finanz-heldinnen" ins Leben gerufen. Mit diesem wegweisenden Projekt setzt sie ein klares Zeichen für die Förderung von Frauen in der Finanzwelt und für mehr Gleichberechtigung in allen Bereichen des Lebens.

Die finanz-heldinnen haben das Ziel, Frauen zu ermutigen, ihre finanziellen Ziele zu definieren und zu erreichen. Sie bietet eine Vielzahl von Ressourcen, Schulungen und Unterstützungsmöglichkeiten, um Frauen dabei zu helfen, ihr finanzielles Potenzial voll auszuschöpfen. Das Programm richtet sich sowohl an Personen, die bereits finanzielle Erfahrungen haben, als auch an solche, die noch am Anfang ihres finanziellen Weges stehen. Die Initiative ist ein wegweisender Schritt in Richtung Gleichberechtigung und finanzieller Ermächtigung von Frauen und trägt so nicht nur zur individuellen Entwicklung bei, sondern auch zu einer gerechteren und inklusiveren Gesellschaft insgesamt.

In unserer aktuellen Podcast-Episode erklärt uns Katharina Brunsendorf die genauen Beweggründe der Initiative, welche Maßnahmen sie ergreifen, um die finanzielle Bildung voranzutreiben und viele weitere spannende Punkte.

