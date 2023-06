DAX: 16.000 Punkte bleiben unerreicht

Der Deutsche Aktienindex DAX hat sich im gestrigen Handelsverlauf versucht an 16.000 Zähler heranzuarbeiten, musste aber wegen ds anschließenden Abgabedrucks den Rückzug antreten. Auch die US-Märkte zeigten sich zurückhaltend, was Zweifel an frischen Wochenhochs weckt.

Damit bleibt das korrektive Szenario seit Anfang letzter Woche klar zu favorisieren, für den DAX könnte es von nun an wieder in den Bereich von 15.700 Punkten talwärts gehen. Darunter müssten zwingend Ziele bei 15.629 und 15.542 Punkten ausgerufen werden.

Auf der Oberseite muss ein Sprung mindestens über 16.145 Punkte gelingen, damit zumindest die Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkten angesteuert werden können. Darüber könnte schließlich das Rekordhoch bei 16.427 Punkten in den Fokus geraten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Einzelhandelsumsätzen und dem Verbrauchervertrauen aus Mai vorgelegt. Spaniens Verbraucherpreise (Vorabschätzung) per Juni stehen um 9:00 Uhr auf der Agenda, gefolgt von deutschlands Verbraucherpreise per Juni um 14:00 Uhr. Erstanträge sowie fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche der US-Amerikaner kommen wie gewohnt um 14:00 Uhr raus. Zeitgleich dürfte auch das US-BIP Q1 (endgültig) interessant werden.