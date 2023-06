Sanofi setzt auf Wachstumstreiber Impfgeschäft - Ziele bestätigt

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Pharmakonzern Sanofi will sein Wachstum in den kommenden Jahren mit neuartigen Impfungen kräftig antreiben. Der Hersteller bekräftigte anlässlich eines Investorentags am Donnerstag das Ziel, bis 2030 mit Impfungen jährlich mehr als zehn Milliarden Euro zu erzielen. 2022 hatte der Geschäftsbereich rund 7,2 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, womit die Vakzine zu den kleineren Erlösbringern des Konzerns gehören.

Bis 2025 will das Unternehmen mindestens fünf Studien der fortgeschrittenen Phase3 starten, teilte Sanofi weiter mit. Schub solle vor allem vom Kerngeschäft bei Influenza, Meningitis und bestimmten Impfungen für Kinder kommen, hieß es weiter. Zudem hofft der Konzern, mit einem Vakzin gegen das respiratorische Synzytial-Virus (RSV) bei Säuglingen und Kleinkindern führend zu werden. Die Impfung mit dem Handelsnamen Beyfortus hatte im Winter 2022 in Europa die Zulassung erhalten./tav/stk