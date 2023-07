Gold: Potenzieller Trendwendebereich

Seit dem Dreifachboden aus Oktober letzten Jahres befindet sich der Gold-Future im Aufwind, hierbei gelang es zunächst in den Bereich von 1.949 US-Dollar vorzurücken, nach einer zwischenzeitlichen Korrektur zurück auf den EMA 200 im März des Jahres auf 1.800 US-Dollar sprang der Future schließlich wie erwartet an die Hochs um 2.075 US-Dollar aus 2020 an. Seit Anfang Mai korrigiert das Edelmetall und löste hierbei eine vorausgegangene SKS-Formation regelkonform zur Unterseite ab. Favorisiert wurde hierbei ein Rücklauf in den Bereich des EMA 200 bei 1.896 US-Dollar, darunter hätte Gold sogar Platz auf 1.879 US-Dollar gehabt. Just um den EMA 200 wird aber bereits ein Bodenbildungsprozess abgespielt, der für eine Trendwende nach der dreiwelligen Korrekturwelle sorgen könnte.

Erste Stabilisierungstendenzen

Eintrag fähiger Boden geht aus einem einzelnen Test des EMA 200 leider noch nicht hervor, Anzeichen auf eine Gegenbewegung zurück an 1.949 US-Dollar würden sich erst oberhalb eines Niveaus von 1.939 US-Dollar verdichten. Aber erst oberhalb von 1.950 US-Dollar dürfte ein erneuter Lauf zurück an die Rekordstände von 2.081 US-Dollar wahrscheinlich werden. Zuvor könnte sich ein volatiler Bodenbildungsprozess um den 200-Tage-Durchschnitt anschließen. Geht es dagegen nachhaltig unter den EMA 200 talwärts, musste doch noch ein Test der Unterstützung von 1.879 US-Dollar zwingend eingeplant werden.