DAX: Weiterer Anstieg noch möglich

Nach einem zunächst erfolgreichen Start in die neue Handelswoche knickte der DAX gleich zu Beginn des Tages weg und landete zum Schluss bei 16.081 Punkten. Trotzdem sind Anstiegschancen an die 2021‘er Hochs weiterhin gegeben.

Hierzu sollte jedoch mindestens auf Tagesbasis der Bereich von 16.145 Punkte zurückerobert werden, nur in diesem Fall dürfte erneutes Aufwärtspotenzial an 16.290 Punkte und darüber die Rekordstände bei 16.427 Punkten beim heimischen Leitbarometer freigesetzt werden.

Unterhalb von 16.000 Punkten würden dagegen erneute Rücksetzer auf 15.909 Punkte drohen, ein weiterer Konsolidierungsbedarf könnte der Leitindex sogar noch einmal auf 15.707 Zähler abwärts drücken. An der seit Wochen vorliegenden Handelsspanne dürfte dies aber auch nur wenig ändern.

Wie bereits angekündigt, wird in den USA wegen des Independence Day heute nicht gehandelt. Erste Wirtschaftsdaten hat aber Japan mit der Geldbasis per Juni herausgebracht, in wenigen Minuten stehen Deutschlands Handelsbilanzsaldo und die Exporte aus Mai (saisonbereinigt) auf der Agenda. Spanien schiebt um 9:00 Uhr seine Arbeitslosenzahlen per Juni hinterher, um 15:30 Uhr meldet Kanada seinen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juni.