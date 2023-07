EQS-News: DEFENCE UND „VIEWPOINT WITH DENNIS QUAID“ UNTERSUCHEN GEMEINSAM BIOTECHNOLOGISCHE DURCHBRÜCHE

EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Kooperation

DEFENCE UND „VIEWPOINT WITH DENNIS QUAID“ UNTERSUCHEN GEMEINSAM BIOTECHNOLOGISCHE DURCHBRÜCHE



04.07.2023 / 12:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



_________________________________________________________________ CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC:DTCFF PRESSEMITTEILUNG DEFENCE UND „VIEWPOINT WITH DENNIS QUAID“ UNTERSUCHEN GEMEINSAM BIOTECHNOLOGISCHE DURCHBRÜCHE Vancouver, British Columbia, Kanada, den 4. Juli 2023 – Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Vakzine und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, seine Zusammenarbeit mit Viewpoint with Dennis Quaid bekanntzugeben. Diese aufregende Partnerschaft zielt darauf ab, biotechnologische Durchbrüche zu untersuchen und das Veränderungspotenzial hochmoderner Therapeutika aufzuzeigen. Defence Therapeutics Inc. hat sich mit seinem Einsatz für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens durch bahnbrechende Forschung und Entwicklung als Pionier in der Biotechnologiebranche etabliert. Durch die Zusammenarbeit mit „Viewpoint with Dennis Quaid“ beabsichtigt das Unternehmen, seine Reichweite zu vergrößern und ein breiteres Publikum über die neusten Fortschritte in der Biotechnologie und darüber, welche Verbesserung der menschlichen Gesundheit diese nach sich ziehen können, aufzuklären. Die vom gefeierten Schauspieler Dennis Quaid moderierte Sendung Viewpoint fasziniert ihre Zuschauer, indem sie ihnen einzigartige und innovative Inhalte zu einer Vielzahl von Themen vermittelt. Die Partnerschaft zwischen Defence Therapeutics Inc. und Viewpoint vereint die Fachkompetenz beider Seiten, um eine fesselnde Reihe zu schaffen, die Durchbrüche, mögliche Anwendungen und therapeutische Innovationen im Bereich der Biotechnologie beleuchtet. Viewpoint wird die von Defence Therapeutics Inc. durchgeführten hochmodernen Forschungsaktivitäten, klinischen Versuche und die Entwicklung neuartiger Therapeutika präsentieren. Die Reihe wird Interviews mit wissenschaftlichen Fachleuten, Einblicke hinter die Kulissen bei Forschungseinrichtungen sowie anregende Diskussionen über die Zukunft der Biotechnologie zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit beinhalten. Die Zusammenarbeit mit Viewpoint with Dennis Quaid wird verschiedene Gesichtspunkte der Biotechnologie untersuchen, einschließlich der Entwicklung neuartiger Therapien, personalisierter Medizin, Genom-Editierung und aufstrebender Technologien. Viewpoint wird aufzeigen, wie Defence Therapeutics Inc. und andere Unternehmen in der Branche die Grenzen der wissenschaftlichen Innovation verschieben, um bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse anzupacken und die Ergebnisse der Patienten zu verbessern. Über Viewpoint with Dennis Quaid: Viewpoint with Dennis Quaid ist eine mit viel Lob bedachte Kurzformatreihe, die aufschlussreiche Diskussionen zu einer Vielzahl von Themen präsentiert. Das vom renommierten Schauspieler Dennis Quaid moderierte Programm bietet einzigartige Perspektiven durch interessante Inhalte und fachkundige Gäste. Viewpoint with Dennis Quaid möchte informieren, inspirieren und die Zuschauer faszinieren, indem es wichtige Themen untersucht und die Fortschritte der Branche präsentiert. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht aus zwei bahnbrechenden Technologien, AccumTM and AccuTOX™, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglichen beziehungsweise das wirkungsvolle Abtöten von Krebszellen einleiten. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen’ eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie „erwartet”, „plant”, „antizipiert”, „glaubt”, „beabsichtigt”, „schätzt”, „prognostiziert”, „möglich“ und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten „werden”, „würden”, „könnten” oder „sollten”, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten. Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

04.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com