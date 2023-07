EQS-News: NEON EQUITY AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

NEON EQUITY AG: Veränderungen im Aufsichtsrat



04.07.2023 / 11:12 CET/CEST

NEON EQUITY AG: Veränderungen im Aufsichtsrat Frankfurt am Main, 04. Juli 2023 – Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY, ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, teilt mit, dass Hansjörg Plaggemars aus persönlichen Gründen sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender zum 30. Juni 2023 niedergelegt hat. NEON EQUITY beabsichtigt deshalb als neues Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Karl-Georg Loritz gerichtlich bestellen zu lassen. Im Falle der gerichtlichen Bestellung ist vorgesehen, dass Prof. Loritz auf der nächsten darauffolgenden Aufsichtsratssitzung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wird. Er plant zudem, sich auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung den Wahlen zum Aufsichtsrat der NEON EQUITY zu stellen. Prof. Loritz ist Partner einer Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei in München. Der Volljurist hat mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung als Universitätsprofessor und lehrte an renommierten internationalen sowie nationalen Hochschulen, wie u.a. der Universität Bayreuth. Er ist zudem seit vielen Jahren als Steuerberater tätig. Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com

