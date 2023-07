EQS-News: PNE AG verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an TotalEnergies

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE AG verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an TotalEnergies



04.07.2023 / 08:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

PNE AG verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an TotalEnergies

Photovoltaik-Projekte mit insgesamt 208 MWp von PNE an TotalEnergies in Rumänien verkauft

Verkauf unterstreicht die Kompetenz von PNE als Clean Energy Solutions Provider

Cuxhaven, 4. Juli 2023 – PNE hat sich mit TotalEnergies Renewables SAS erfolgreich über den Verkauf von fünf Photovoltaik-Projekten in Rumänien geeinigt. Die in der Entwicklung befindlichen Projekte haben zusammen eine Gesamtleistung von 208 MWp. PNE ist für die weitere Projektentwicklung bis zum Erreichen der Baureife verantwortlich.

Die Vereinbarung unterstreicht das Vertrauen der Kunden von PNEs Entwicklung zu einem "Clean Energy Solutions Provider".

Markus Lesser, CEO PNE AG: "Wir freuen uns, dass TotalEnergies auf unsere lange Expertise im Bereich der Photovoltaik vertraut. Diese Vereinbarung bestätigt, dass die 'Scale Up 2.0'-Strategie von PNE in der Branche Anklang findet. Durch die Lieferung von baureifen Projekten erweitert PNE sein robustes Geschäftsmodell und steigert gleichzeitig den Unternehmenswert."

"Der Erwerb dieser fünf Solarprojekte in Rumänien ist ein perfektes Beispiel für das Engagement von TotalEnergies, seine Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in diesem Land und generell in Osteuropa auszubauen, um den Green Deal zu unterstützen", sagte Marin de Montbel, VP Renewable Explorer - New Markets. "Die Entwicklung dieser Projekte ermöglicht es uns, das Know-how des Unternehmens im Bereich der Solarstromerzeugung einzusetzen und unsere Präsenz in Osteuropa durch den Erwerb eines Portfolios von Solarprojekten in Polen mit einer Gesamtkapazität von 200 MW zu stärken. Wir sind stolz darauf, ein bevorzugter Partner zu werden, der Rumänien bei der Diversifizierung und Dekarbonisierung seines Energiemixes durch erneuerbare Energien unterstützt."

Über den Kaufpreis haben die Transaktionsparteien Stillschweigen vereinbart.

PNE ist seit über 10 Jahren in Rumänien tätig und hat erfolgreich 510 MW/MWp an Wind- und Photovoltaikprojekten entwickelt und verkauft. Derzeit befinden sich Projekte im Umfang von 1 GW in der Entwicklung.

PNE-Gruppe

Die international tätige PNE-Gruppe ist im SDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem „Clean Energy Solutions Provider“, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs. Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.

Kontakt PNE

Corporate Communications +49 47 21 – 7 18 – 453 / alexander.lennemann@pne-ag.com

TotalEnergies und erneuerbarer Strom

Im Rahmen seines Ziels, bis zum Jahr 2050 einen Netto-Null-Stromverbrauch zu erreichen, baut TotalEnergies ein Portfolio von Aktivitäten im Bereich Strom und erneuerbare Energien auf. Ende 2022 belief sich die installierte Bruttokapazität von TotalEnergies im Bereich der erneuerbaren Energien auf fast 17 GW. TotalEnergies wird diesen Bereich weiter ausbauen, um bis 2025 eine Bruttostromerzeugungskapazität von 35 GW aus erneuerbaren Energiequellen und -speichern und bis 2030 eine Bruttostromerzeugungskapazität von 100 GW zu erreichen, mit dem Ziel, weltweit zu den fünf größten Stromerzeugern aus Wind- und Sonnenenergie zu gehören.

Über TotalEnergies in Rumänien

TotalEnergies, das 1998 in Rumänien zunächst mit dem Schmierstoffgeschäft begann, ist auf dem rumänischen Markt durch vier Unternehmen vertreten - Hutchinson, TotalEnergies Marketing, AS24 Rumänien und TotalEnergies Global Services Bukarest - und hat seinen Sitz zwischen Bukarest und der Umgebung von Brasov mit über 1400 aktiven Mitarbeitern.

Über TotalEnergies

TotalEnergies ist ein globales Multi-Energie-Unternehmen, das Energien produziert und vermarktet: Öl und Biokraftstoffe, Erdgas und grüne Gase, erneuerbare Energien und Strom. Unsere mehr als 100.000 Mitarbeiter engagieren sich für Energie, die immer erschwinglicher, sauberer und zuverlässiger wird und möglichst vielen Menschen zugänglich ist. TotalEnergies ist in mehr als 130 Ländern tätig und stellt die nachhaltige Entwicklung in all ihren Dimensionen in den Mittelpunkt seiner Projekte und Tätigkeiten, um zum Wohlergehen der Menschen beizutragen.Contacts TotalEnergies