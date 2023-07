Micron: Aufwärtstrend intakt!

Micron Technology gab am Mittwoch, dem 28. Juni, die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 bekannt. Das Quartal endete am 1. Juni 2023. Im Jahresvergleich musste der Speicherchiphersteller einen Rückgang beim Umsatz von 8,64 Milliarden US-Dollar auf 3,75 Milliarden US-Dollar präsentieren, was einem Rückgang um 57 Prozent entspricht. Hiermit verzeichnete der US-Chiphersteller zwar einen Umsatz über den Expertenerwartungen. Ein negativer Analystenkommentar drückte aber die Stimmung. Das Verbot zur Nutzung von Micron-Speicherchips in chinesischen IT-Systemen könne Microns Umsatzwachstum künftig um bis zu zehn Prozent nach unten drücken. Der Chipriese musste in weiterer Folge einen GAAP-Nettoverlust von 1,90 Milliarden US-Dollar oder 1,73 US-Dollar pro verwässerter Aktie vorlegen.

Zum Chart

Die Marktteilnehmer wissen, dass das Speichergeschäft zyklisch ist und somit ist der Blick nach vorne gerichtet. In den Geschäftsjahren 2022/23 und 2023/24 sind Verluste eingeplant. Im Geschäftsjahr 2024/25 sollte Micron wieder einen Gewinn ausweisen, wodurch das erwartete KGV bei 10,89 zu liegen kommt. Der durch Homeoffice hervorgerufene Hardwareboom hat den Markt übersättigt, wodurch auch der Aktienkurs sein All Time High am 5. Januar 2022 bei 98,45 US-Dollar markierte. Es folgte eine Abwärtssequenz bis Ende September 2022 und die Bildung eines Doppelbodens im Zeitraum 23. September bis 27. Dezember 2022. Die Ausprägung der beiden Tiefs des Patterns war auf Höhe der Magic Number bei 50 US-Dollar. Abgeschlossen wurde das Pattern Ende Januar 2023. Anschließend durchlief der Kurs eine leichte Konsolidierung, an dessen Ende sich ein noch intakter Aufwärtstrend gebildet hat. Gestern fiel der Blick der Marktteilnehmer auch auf die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls. Die Ankündigung einer steigenden Wahrscheinlichkeit auf weitere Leitzinserhöhungen wurde von den Aktienmärkten relativ gelassen aufgenommen.