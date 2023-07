ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Den Konglomeratsabschlag durch Aufspaltung in Pharma- und Agrargeschäft aufzuholen, wäre der größtmögliche Kurstreiber, schrieb Analyst Charlie Bentley am Sonntag nach entsprechenden Spekulationen in der "Platow Börse". Die Überschneidung dieser hochspezialisierten Bereiche sei ohnehin gering./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2023 / 16:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2023 / 16:39 / ET

