Gold: Inflationsdaten als Zünglein an der Waage

Das Fazit der jüngsten Gold-Betrachtung vom 4. Juli ("Goldpreis: Die Käufer haben es in der Hand") lautete wie folgt:

Gelingt den Käufern hier in den kommenden Tagen ein überzeugender Anstieg per Tagesschluss über den Bereich des Horizontalwiderstands 1.935/40 USD, wäre der Weg frei für eine Erholungsrally Richtung 1.970 USD, potenziell deutlich höher. Rücksetzer Richtung 1.900/15 USD bieten sich unter Chance Risiko-Aspekten somit für einen antizyklischen Einstieg auf der Longseite mit Absicherungsmöglichkeit unterhalb von 1.890 USD an.