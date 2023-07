VeriSign: Aktie verliert intraday stark

Die große Kursentwicklung von VeriSign beeindruckt insbesondere in den Jahren zwischen 2016 und Sommer 2019, hier gelang es den Wert nahezu zu verdreifachen und in den Bereich von 222,00 US-Dollar voranzutreiben. Ende 2021 gab es einen kurzen Ausreißer sogar auf 257,03 US-Dollar, die Fiskalpolitik der FED schickte die Aktie jedoch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen und führte zu Verlusten auf 155,25 US-Dollar bis Sommer letzten Jahres. Seitdem herrscht wieder ein intakter Aufwärtstrend, erreicht werden konnte ein Verlaufshoch von 229,72 US-Dollar Mitte Mai dieses Jahres. Aber ausgerechnet an der markanten Hürde von 222,00 US-Dollar biss sich VeriSign vergebens die Zähne aus. Die Aufwärtsbewegung seit Sommer letzten Jahres fällt allerdings in fünf Wellen aus, womit nun ein klarer Impuls vorliegt.

Impuls gesetzt

Aus technischer Sicht wäre jetzt eine gesunde Konsolidierung ohne Frage willkommen, hierbei könnte sogar der seit letzten Jahr andauernde Abwärtstrend gebrochen werden. Sehr wahrscheinlich kommt es erst unterhalb von 210,00 US-Dollar zu einem solchen Szenario, Ziele dürften dann am 38,2 % Fibonacci-Retracement um 201,27 US-Dollar liegen, darunter könnte es sogar zeitweise auf das Niveau des 200-Wochen-Durchschnitts bei 295,94 US-Dollar weiter abwärts gehen. Nach einer klassischen 1-2-3-Korrektur könnte anschließend noch einmal der Horizontalwiderstand von 222,00 US-Dollar in Angriff genommen werden. Ein äußerst bullisches Szenario würde sich dagegen erst oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 229,72 US-Dollar ergeben, dies könnte im Anschluss Kursgewinne an 236,50 und schließlich die Rekordstände von 257,03 US-Dollar eröffnen.