DAX: Dritter Gewinntag in Folge

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte auch am Dienstag seine Gewinne trotz trüber Wirtschaftsdaten weiter ausbauen und in den Bereich des EMA 50 zulegen. Dadurch rückt nun wieder die markante Kursmarke von rund 16.000 Punkten wieder in den Fokus.

Aber erst, wenn sich der DAX mindestens über den EMA 50 bei 15.808 Punkten hinwegsetzt, wird dem Barometer ein weiterer Anstieg an 15.909 und darüber schließlich 16.000 Punkte zugetraut.

Die Gefahr einer unmittelbaren Trendumkehr ist aber trotz der Dynamik der letzten drei Tage weiter nicht gebannt. In einem solchen Fall dürfte der Bereich der Ende Mai gerissenen Kurslücke um 15.342 Punkte in den Vordergrund rücken, auch im Fall eines Anstiegs an 16.000 Zähler.

Die am Montag veröffentlichten ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sanken von minus 8,5 Punkten im Vormonat auf minus 14,7 Zähler im Juli. Erwartet wurde nur eine Eintrübung auf minus 10,7 Punkte. Der Preisauftrieb in Deutschland hat im Juni wieder etwas zugelegt, die Verbraucherpreise stiegen um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt gestern auf endgültiger Basis bestätigte.

Frische Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Erzeugerpreisen (CGPI) per Juni und Maschinenaufträgen (Kernrate) per Mai vorgelegt. Deutschlands Großhandelspreise aus Juni stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, erst ab 13:00 Uhr geht es mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche der US-Amerikaner weiter. Wichtigstes Ereignis am Mittwoch dürfte aber die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise per Juni um 14:30 Uhr werden.