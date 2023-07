Dax Chartanalyse 14.07.2023: Konsolidierung nach 700 Punkte-Rally

Widerstand: 16.200 16.440 Unterstützung: 16.000 15.920

Rückblick:

Der Index ging gestern wenig überraschend weiter den Weg des geringsten Widerstands und erreichte beinahe schon die nächste relevante charttechnische Hürde im Bereich 16.200 Punkte, bevor kurz vor Handelsschluss eine Konsolidierung einsetzte. Diese setzt sich heute Vormittag weiter fort.

Ausblick:

Nach der Erholungsrally von mehr als 700 Punkten seit dem Tagestief vom vergangenen Freitag haben sich die Käufer eine Verschnaufpause auch redlich verdient. An der übergeordnet weiterhin bullischen Chartsituation ändert dies jedoch vorerst nichts, erst unterhalb von 16.000 Punkten müssten sich die Käufer größere Gedanken machen. Bis dahin ist im Minimum ein erneuter Anlauf an die 16.200er Marke zu präferieren. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

