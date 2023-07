DAX: Rekordhochs rücken ins Visier

Ungeachtet der wirtschaftlichen Eintrübung der deutschen und auch insgesamt europäischen Wirtschaft sowie einer schwachen Nachfrage aus China geben Bullen weiter Gas und treiben das heimische Leitbarometer weiter in Richtung seiner Rekordstände voran. Insbesondere die Hoffnungen auf eine weniger restriktive Zinspolitik wird hier als Kurstreiber gesehen.

Technisch lässt sich für den DAX jetzt nur noch Aufwärtspotenzial an 16.209 Punkte ableiten, in diesem Bereich verläuft nämlich eine nicht kleine Hürde und dürfte für gewisses Abkühlungspotenzial sorgen. Ab 1.972/1909 Punkten dürften dann schließlich die Rekordstände aus 2021 bei 16.290 Punkten in Angriff genommen werden, darüber die aktuellen Rekorde bei 16.127 Zählern.

Ein bärisches Szenario lässt sich bei der aktuellen Aufwärtsdynamik nur schwer ableiten, vollständigkeitshalber dürfte solches erst unterhalb von 15.900 Punkten entfaltet werden und würde infolgedessen Abschlagspotenzial an 15.806 Punkte und darunter 15.706 Punkte bereithalten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zur Industrieproduktion aus Mai (endgültig) vorgelegt, Italiens Handelsbilanzsaldo per Mai folgt um 10:00 Uhr, nur eine Stunde später folgt das europaweite Handelsbilanzsaldo. Ab 14:30 Uhr stehen US-Importpreise per Juni auf der Agenda, wichtigstes Ereignis dürfte jedoch das vorläufige Konsumklima der Uni Michigan per Juli um 16:00 Uhr werden.