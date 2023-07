Microsoft: Bullen versuchen frische Rekorde zu etablieren

Ende 2021 markierte Microsoft bei 349,67 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt und ging anschließend in eine Konsolidierung in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 225,00 US-Dollar über. Nachdem Ende letzten Jahres eine Trendwende gelungen war, profitiert das Papier von dem Hype um die Künstliche Intelligenz und schoss in den letzten Wochen entsprechend zu seinen Verlaufshochs aus 2021 hoch. Zwar hat die Aufwärtsdynamik zuletzt etwas abgenommen, konnte aber in eine gesunde Konsolidierung umgemünzt werden. Ein Ausbruch über die Rekordstände aus 2021 könnte der Aktie weiteres mittelfristiges Aufwärtspotenzial verschaffen.

Mittelfristige Weichenstellung erwartet

Um nachhaltige Kaufsignale mit Zielen bei vorläufig 371,12 und darüber bei 401,71 US-Dollar bei Microsoft zu etablieren, bedarf es eines klaren Wochenschlusskurses oberhalb von 353,00 US-Dollar. Nur in diesem Fall könnte dann das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement als weiteres Ziel ausgerufen werden. Abschläge bis auf ein Niveau von 327,00 US-Dollar wären noch problemlos, erst darunter müssten die Niveaus um 315,95 und 309,70 US-Dollar als Unterstützungen zum Einsatz kommen. Ein solches Szenario deutet sich derzeit aber nicht an.