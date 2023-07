Stoxx Europe 600® - Warum die Verlierer-Branchen jetzt interessant sind!

Das 1. Börsenhalbjahr 2023 ist schon wieder Geschichte. An den internationalen Aktienmärkten war es ein überwiegend gutes. Letzteres gilt auch für den Stoxx Europe 600®, der seit Jahresbeginn 8 % im Plus notiert. Heute wollen wir allerdings insbesondere auf die jeweiligen Sektorindizes schauen, denn hier gab es in den ersten sechs Monaten eine beachtliche Spreizung. Während die Top 3-Branchen – Travel & Leisure, Retail sowie Technology – jeweils rund 25 % im Plus notieren, steht beim schlechtesten Sektor (Stoxx Europe 600 Basic Ressources) im 1. Halbjahr ein zweistelliges Minus zu Buche. Auch die Sektoren „Real Estate“ sowie „Oil & Gas“ hatten im bisherigen Jahresverlauf einen schweren Stand. Interessant ist, dass zwei der drei größten Verlierer 2022 (Retail und Technology) heute das andere Ende der Performance-Hitliste zieren. Apropos Verlierer des 1. Halbjahres: Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends haben wir untersucht, wie sich die drei Verlierer-Sektoren der ersten sechs Monate eines jeden Jahres im 2. Halbjahr geschlagen haben. Die Trefferquote fällt dabei mit 52 % keinesfalls überragend aus (Fortsetzung siehe Analyse 2).

Stoxx Europe 600® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Stoxx Europe 600®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

