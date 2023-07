EQS-News: aifinyo AG berichtet der Hauptversammlung über Rekordjahr und stellt auf Namensaktien um

EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

aifinyo AG berichtet der Hauptversammlung über Rekordjahr und stellt auf Namensaktien um



Berlin, 18. Juli 2023 – Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2023 der aifinyo AG haben die Aktionär:innen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Unter anderem wurde die Umwandlung von Inhaber- und Namensaktien beschlossen. Von der Umstellung der Aktiengattung in Verbindung mit einem elektronischen Aktienregister erwartet die Gesellschaft eine effektivere und zielgerichtetere Kommunikation mit ihren Aktionär:innen. Zu den weiteren Tagesordnungspunkten gehörte auch die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Vor der Abstimmung berichtete der Vorstand zunächst über das erfolgreiche Geschäftsjahr 2022. Inzwischen nimmt aifinyo bereits etwa 10.000 Kunden den Prozess rund um die Abwicklung, Zahlung und Finanzierung von Rechnungen ab – Tendenz weiter steigend. Operativ hat aifinyo im vergangenen Jahr Rekordzahlen auf allen Ebenen erreicht. Das Transaktionsvolumen* stieg um 40,5 % auf 378 Mio. EUR. Damit ist das B2B-Fintech in den vergangenen zehn Jahren um durchschnittlich 36 % gewachsen. Der Rohertrag (Gesamtleistung reduziert um Warenaufwände und Abschreibungen des Leasinganlagevermögens) – der derzeit wohl wichtigste Key Performance Indicator ­– kletterte um 80 % auf 13,3 Mio. EUR deutlich überproportional gesteigert. Auch auf allen weiteren Ertragsebenen legte aifinyo im Jahr 2022 deutlich zu. aifinyo-Vorstand Stefan Kempf: „aifinyo ist sehr gut aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren deutlich zweistellig zu wachsen. Unser Ökosystem rund um das Thema Rechnungsverarbeitung und

-finanzierung ist bereits heute einzigartig in Deutschland und wird um weitere nützliche Tools ergänzt werden. Gleichzeitig setzt sich die Marktdurchdringung weiter fort, denn der B2B-Fintech-Markt hat in Deutschland noch deutliches Aufholpotenzial. Davon wird aifinyo in den kommenden Jahren profitieren.“ Auch der Start in das Jahr 2023 war für aifinyo positiv. Im ersten Quartal legte der Rohertrag um 20 % zu. *Summe der verarbeiteten Factoring-, Finetrading-, Leasing- und Inkasso-Transaktionen Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden. Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Verantwortlich

aifinyo AG

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de

Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de

