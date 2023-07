BLACKSTONE - Autsch! Gewinn bricht um 39 % ein!

Blackstone Group Inc., The - WKN: A2PM4W - ISIN: US09260D1072 - Kurs: 108,170 $ (NYSE)

Zunächst das Positive: Blackstone hat als erster Manager von alternativen Investments wie Private Equity und Immobilien die magische Schwelle von 1 Bio. USD an Assets geknackt. Damit ließ Blackstone, das im zweiten Quartal über 30 Mrd. USD an Kapital eingesammelt hat, den Rivalen Brookfield Asset Management hinter sich (825 Mrd. USD an Assets).

Die negative Nachricht: Der Gewinn je Aktie kollabierte im abgelaufenen Quartal regelrecht, brach fast um 40 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 0,93 USD je Aktie ein. Der Nettogewinn stürzte sogar um 82 % von 2,2 Mrd. USD auf 388 Mio. USD ein.

CEO Stephan A. Schwarzman kommentiert: "Blackstone ist der erste alternative Manager, dessen verwaltetes Vermögen die 1 Billion-USD-Schwelle überschritten hat. Dieser Meilenstein spiegelt das außerordentliche Vertrauen wider, das wir aufgebaut haben mit unseren Investoren – aufgebaut durch Leistung – sowie unserer besonderen Position als Innovator. Wir glauben, dass wir uns im Anfangsstadium langfristigen Wachstums der Alternativindustrie befinden, welches enorme Chancen für weiteres Expansion bietet."

Für das Gesamtjahr erwarten Analysten einen Gewinnrückgang auf 4,33 USD je Aktie. 2024 soll dagegen wieder ein satter Kurssprung auf knapp 6 USD je Aktie zu Buche stehen. Die fundamentale Bewertung der Aktie geht mit KGVs von 24 und 18 in Ordnung.

Fazit: Die Blackrock-Aktie hat in diesem Jahr ein charttechnisches Kaufsignal geliefert. Nun gilt es dieses zu verteidigen. Der Aufwärtstrend seit Ende 2022 ist intakt.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 12,59 11,11 15,07 Ergebnis je Aktie in USD 5,17 4,33 5,96 KGV 20 24 18 Dividende je Aktie in USD 4,40 3,68 5,11 Dividendenrendite 4,19% 3,50% 4,87% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Blackstone Group-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)