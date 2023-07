Blackstone kündigt Dividende an

Das amerikanische Finanzinstitut Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, NYSE: BX) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,79 US-Dollar ausbezahlen. Dies ist eine Reduzierung um 3,6 Prozent. Im Vorquartal wurden 82 US-Cents ausgezahlt. Aktionäre erhalten die Dividende am 7. August 2023 (Record date: 31. Juli 2023).

Damit schüttet Blackstone auf das Jahr hochgerechnet 3,16 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 107,49 US-Dollar (Stand: 20. Juli 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,94 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,81 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,63 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 20. Juli 2023 berichtet wurde. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn betrug 601,3 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 29,4 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die im Bereich alternativer Geldanlagen wie Private Equity oder Private Debt engagierte Investmentgesellschaft mit Sitz in New York hat rund 1 Bio. US-Dollar unter Verwaltung.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 44,88 Prozent im Plus (Stand: 20. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 129,97 Mrd. US-Dollar.

