VONOVIA - Die Erholung und ihr Potenzial

Der Abverkauf, der Anfang Februar eingesetzt hatte und die Aktie von Vonovia in den folgenden Wochen fast die Hälfte des ohnehin stark gefallenen Börsenwertes gekostet hatte, endete am Allzeittief bei 15,21 EUR. Nach einem ersten Anstieg bis 19,90 EUR folgte im Mai und Juni eine dreiecksförmige Korrektur, die zuletzt von einer weiteren Erholungsbewegung nach oben aufgelöst wurde.

Dreiteilige Erholung oder neuer Aufwärtstrend?

Für den Fall, dass die Vonovia-Aktie seit Ende März nur in einer dreiteiligen Erholung steckt, wären 21,51 und 21,95 EUR potenzielle Endpunkte dieser Phase. Dass die Aktie die Marken bislang nicht überwunden hat, unterstützt das Szenario.

Allerdings müsste der Kurs jetzt nicht nur nach Süden drehen, sondern auch die Unterstützung bei 19,90 EUR unterschreiten, damit es zu größeren Abgaben käme. Und diese könnten an der markanten Unterstützungszone von 18,58 bis 18,88 EUR bereits gestoppt werden. Unterhalb von 18,58 EUR wäre allerdings mit der Fortsetzung des Abwärtstrends und damit einem Einbruch bis 15,21 EUR, sowie darunter an das Abwärtskursziel bei 13,80 EUR zu rechnen.

Weiteres Potenzial bei Ausbruch über 21,95 EUR

Sollte die Aktie dagegen auch die 21,95-EUR-Marke überspringen, wäre dies ein Signal für die Fortsetzung der Erholung bis 23,34 EUR. An dieser zentralen Barriere stünde ein Richtungsentscheid an. Wird sie überschritten, wäre den Bullen eine Trendwende mit einem ersten Aufwärtsziel bei 26,00 EUR gelungen. Scheitern die Käufer an der Marke, könnte der Abwärtstrend reaktiviert werden.

