EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Oddo BHF veröffentlicht Initialisierungsstudie

Deutsche Rohstoff AG: Oddo BHF veröffentlicht Initialisierungsstudie



25.07.2023 / 12:43 CET/CEST

Deutsche Rohstoff AG: Oddo BHF veröffentlicht Initialisierungsstudie



Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat den Analystenkreis mit Oddo BHF um ein weiteres renommiertes Haus erweitert. Die Initialisierungsstudie wurde heute in englischer Sprache veröffentlicht mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 40,00 EUR. In Summe liegen damit nun vier Einschätzungen zur Aktie der Deutsche Rohstoff AG vor, die alle frei zugänglich auf der



Die Deutsche Rohstoff AG verbreitert damit die durchschnittliche Analysenempfehlung (Konsens) und spricht weitere institutionelle Adressaten in Deutschland als auch international an. Seit Jahresbeginn wurde die Coverage damit von zwei auf vier Analystenbewertungen verdoppelt.



Jan-Philipp Weitz: „Wir freuen uns sehr, dass mit Oddo BHF ein weiteres Research-Haus mit hoher Reputation und großem internationalen Netzwerk seine Initialisierungsstudie veröffentlicht hat. Damit wird die Deutsche Rohstoff AG noch visibler und geht den nächsten Schritt zum weiteren Ausbau von Reichweite und Investorenbasis.“





Mannheim, 25. Juli 2023





Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

