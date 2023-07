Invibes Advertising NV / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis

Invibes Advertising NV: Umsatzrückgang von 6 % im ersten Halbjahr 2023 gegenüber der Vorjahresperiode.



25.07.2023 / 17:45 CET/CEST









Umsatzrückgang von 6 % im ersten Halbjahr 2023 gegenüber der Vorjahresperiode





München, 25. Juli 2023 – Invibes Advertising (Invibes), ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, veröffentlicht seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023.

Ungeprüfte konsolidierte Zahlen

in Tsd. Euro H1 2023 H1 2022 Δ Bestehende Länder(1) 8.347 10.148 –18 % Scale-up-Länder(2) 3.576 2.918 +23 % Neue Länder (Start-ups)(3) 519 199 ×2,6 TOTAL 1. HALBJAHR 12.442 13.265 –6 % (1) Frankreich, Spanien, Schweiz und ML2Grow

(2) Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien

(3) Schweden, Norwegen, Dänemark, Südafrika, Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, Polen und Tschechische Republik



Im ersten Halbjahr 2023 erzielte Invibes einen Umsatz von EUR 12,4 Mio., dies entspricht einem Rückgang von 6 % gegenüber der Vorjahresperiode.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurde das Geschäft in den Ländern, in denen Invibes am längsten präsent ist (Frankreich, Spanien, Schweiz), von Frankreich gebremst, das immer noch unter dem Abschwung im Markt für digitale Werbung leidet.

Im Gegensatz dazu haben die Länder in der Scale-up-Phase (Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien) mit einem Absatzwachstum von 23 % im selben Zeitraum Resilienz bewiesen.



Ein einzigartiges Wertversprechen dank leistungsfähiger intelligenter Targeting-Lösungen

Invibes hebt sich von der Konkurrenz mit seinem einzigartigen Wertversprechen ab, das zunehmend auf der Verbindung intelligenter Targeting-Lösungen auf Basis von Big Data mit innovativen, hochwirksamen In-Feed-Formaten basiert.

Ein Beispiel bietet Air France: Das Unternehmen, das seine ersten Kampagnen mit Invibes 2019 durchführte, war auf der Suche nach einer neuen Methode, um Personen zu identifizieren, die regelmäßig fliegen, um diese so effektiv und präzise wie möglich zu erreichen.

Um diese Herausforderung zu meistern, bot Invibes Air France eine neue, fortschrittliche Targeting-Lösung mit dem Namen „Travelers Smart Targeting“ an. Damit können dank der integrierten Technologieplattform von Invibes intelligente Targeting-Segmente entwickelt und eingesetzt werden. Invibes erhob 3 Milliarden Identifikatoren und analysierte deren Standorthistorie auf unterschiedlichen Ebenen (Städte und Länder) während 12 Monaten.

Die Kampagne startete zunächst in Italien, aufgrund ihres Erfolgs hat Air France sie auf weitere europäische Länder ausgeweitet.

Travelers Smart Targeting und zahlreiche andere Lösungen (Survey, Clean Data Room, Analytics etc.) werden von Invibes laufend entwickelt, um unseren Kundinnen und Kunden noch wirksamere Kampagnen anbieten zu können, die noch mehr Wert generieren. Dadurch hebt sich das Unternehmen von der Konkurrenz im Markt für digitale Werbung ab und verfügt über entscheidende Vorteile beim Gewinnen neuer Marktanteile, wodurch es stets weiter wächst.



Ziel des positiven EBITDA für 2023 gewiss

Invibes ist nach wie vor zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2023 ein positives EBITDA zu erreichen, mit einer deutlichen Verbesserung des EBITDA nach dem ersten Halbjahr 2023.



Über Invibes Advertising Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat.

Das Unternehmen basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Userinnen und User auf natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Konsumentinnen und Konsumenten durch wirksame In-Feed-Werbung erreichen können.

Durch die Nutzung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, grosser Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten sorgt Invibes für Werbung, die positive Aufmerksamkeit schafft.

Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Werbung bietet Invibes mit seinem Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von Kampagnenemissionen.

Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns auf noch grossartigere Menschen. Bei Invibes sind wir bestrebt, ein dynamisches, offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der Ideenfindung, des Wachstums und der #GoodVibes fördert, was sich auch auf unsere Kunden auswirkt.

Sie wollen mehr über Invibes erfahren? Besuchen Sie www.invibes.com

Invibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)



Lesen Sie unsere neuesten Medienmitteilungen unter:

Folgen Sie den Neuigkeiten rund um Invibes Advertising: LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv





Ansprechpartner für Financial und Corporate:



Kris Vlaemynck, Co-CEO

kris.vlaemynck@invibes.com

Pressemitteilung(1) Frankreich, Spanien, Schweiz und ML2Grow(2) Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien(3) Schweden, Norwegen, Dänemark, Südafrika, Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, Polen und Tschechische RepublikIm ersten Halbjahr 2023 erzielte Invibes einen Umsatz von EUR 12,4 Mio., dies entspricht einem Rückgang von 6 % gegenüber der Vorjahresperiode.In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurde das Geschäft in den Ländern, in denen Invibes am längsten präsent ist (Frankreich, Spanien, Schweiz), von Frankreich gebremst, das immer noch unter dem Abschwung im Markt für digitale Werbung leidet.Im Gegensatz dazu haben die Länder in der Scale-up-Phase (Deutschland, Großbritannien, Italien und Belgien) mit einem Absatzwachstum von 23 % im selben Zeitraum Resilienz bewiesen.Invibes hebt sich von der Konkurrenz mit seinem einzigartigen Wertversprechen ab, das zunehmend auf der Verbindung intelligenter Targeting-Lösungen auf Basis von Big Data mit innovativen, hochwirksamen In-Feed-Formaten basiert.Ein Beispiel bietet Air France: Das Unternehmen, das seine ersten Kampagnen mit Invibes 2019 durchführte, war auf der Suche nach einer neuen Methode, um Personen zu identifizieren, die regelmäßig fliegen, um diese so effektiv und präzise wie möglich zu erreichen.Um diese Herausforderung zu meistern, bot Invibes Air France eine neue, fortschrittliche Targeting-Lösung mit dem Namen „Travelers Smart Targeting“ an. Damit können dank der integrierten Technologieplattform von Invibes intelligente Targeting-Segmente entwickelt und eingesetzt werden. Invibes erhob 3 Milliarden Identifikatoren und analysierte deren Standorthistorie auf unterschiedlichen Ebenen (Städte und Länder) während 12 Monaten.Die Kampagne startete zunächst in Italien, aufgrund ihres Erfolgs hat Air France sie auf weitere europäische Länder ausgeweitet.Travelers Smart Targeting und zahlreiche andere Lösungen (Survey, Clean Data Room, Analytics etc.) werden von Invibes laufend entwickelt, um unseren Kundinnen und Kunden noch wirksamere Kampagnen anbieten zu können, die noch mehr Wert generieren. Dadurch hebt sich das Unternehmen von der Konkurrenz im Markt für digitale Werbung ab und verfügt über entscheidende Vorteile beim Gewinnen neuer Marktanteile, wodurch es stets weiter wächst.Invibes ist nach wie vor zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2023 ein positives EBITDA zu erreichen, mit einer deutlichen Verbesserung des EBITDA nach dem ersten Halbjahr 2023.Über Invibes Advertising Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat.Das Unternehmen basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Userinnen und User auf natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Konsumentinnen und Konsumenten durch wirksame In-Feed-Werbung erreichen können.Durch die Nutzung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, grosser Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten sorgt Invibes für Werbung, die positive Aufmerksamkeit schafft.Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Werbung bietet Invibes mit seinem Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von Kampagnenemissionen.Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns auf noch grossartigere Menschen. Bei Invibes sind wir bestrebt, ein dynamisches, offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der Ideenfindung, des Wachstums und der #GoodVibes fördert, was sich auch auf unsere Kunden auswirkt.Sie wollen mehr über Invibes erfahren? Besuchen Sie www.invibes.comInvibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)Lesen Sie unsere neuesten Medienmitteilungen unter: https://www.invibes.com/de/de/investors.html Folgen Sie den Neuigkeiten rund um Invibes Advertising:



Datei: Invibes Advertising - DE



Ende der Medienmitteilungen