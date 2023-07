Porsche steigert Gewinn deutlich - Jahresziel bestätigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Porsche hat bei höherem Absatz und Preisen im ersten Halbjahr deutlich mehr Gewinn eingefahren.

Der Umsatz sei um 14 Prozent auf 20,43 Milliarden Euro gewachsen, das operative Ergebnis um knapp elf Prozent auf 3,85 Milliarden Euro. "Umsatz- und Ergebnisanstieg sind hauptsächlich auf die Absatzsteigerung bei konstanter Preisdurchsetzung zurückzuführen", erklärte Finanzchef Lutz Meschke am Mittwoch. Mit rund 167.000 Fahrzeugen schlug die Stuttgarter Volkswagen-Tochter fast 15 Prozent mehr Neuwagen los als im schwachen Vorjahreszeitraum. Wegen Halbleiter-Mangels war der Absatz damals leicht gesunken.

"Das Feedback unserer Kunden und unsere Ergebnisse belegen, dass wir auf einer guten Fahrspur unterwegs sind", zeigte sich Porsche-Chef Oliver Blume zuversichtlich. Die Rendite rangierte mit 18,9 Prozent im Halbjahr am oberen Ende der fürs Gesamtjahr in Aussicht gestellten Spanne von 17 bis 19 Prozent. Das liegt im Rahmen der Erwartung am Finanzmarkt. Trotz hoher Kosten, weltweit angespannter Wirtschaftslage und holpernder Teileversorgung bekräftigte der Dax-Konzern sein Jahresziel, das ein Umsatzplus auf 40 bis 42 Milliarden Euro von 37,6 Milliarden Euro 2022 vorsieht. Das gilt aber nur, "sofern sich die globale und versorgungstechnische Lage nicht signifikant verschärft". Die deutsche Autoindustrie hat derzeit mit Schwäche am wichtigsten Markt China und wachsender Unsicherheit in Europa zu kämpfen.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)