DAX: Verluste eingegrenzt

Wenige Stunden vor der US-Notenbanksitzung am Abend erlebt der deutsche Aktienindex DAX in der Wochenmitte einen herben Rückschlag und setzte zeitweise in den Bereich von rund 16.000 Punkten zurück. Später allerdings schlugen Käufer wieder zu und stabilisierten das Barometer im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts und somit einer wichtigen Unterstützung der letzten Wochen.

Am Abend stieg die Spannung, wie die US-Notenbank FED ihre zukünftige Zinspolitik ausrichtet. Beschlossen wurde eine Anhebung um 25 weitere Basispunkte auf nunmehr eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent, zeitgleich kam es zu vereinzelten Verwerfungen an den Handelsplätzen. Nennenswerte Impulse wurden allerdings nicht gesetzt.

Für den DAX besteht die Möglichkeit oberhalb von 16.200 Punkten zurück an die Rekordstände von 16.427 Punkte zulegen, unterhalb von 15.909 Punkte würden dagegen Abschläge auf 15.706 Zähler drohen.

Am Donnerstag wird es nicht minder spannend werden, wenn die Europäische Zentralbank EZB ihren Zinsentscheid um 14:15 Uhr bekannt gibt. Zuvor allerdings müssen erst noch Daten zum GfK-Konsumklima für den Monat August um 8:00 Uhr verdaut werden. Spanien meldet seine Arbeitslosenquote aus dem zweiten Quartal um 9:00 Uhr, Erstanträge sowie fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe der US-Amerikaner stehen um 14:30 Uhr auf der Agenda. Zeitgleich werden auch Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus Juni der USA veröffentlicht.